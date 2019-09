PKL 2019: रोमांचक मुकाबले में गुजरात को हराकर चौथे स्थान तक पहुंचे यू मुंबा

जयपुर: सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के सातवें सीजन के अहम मुकाबले में यू मुंबा ने गुजरात फॉर्च्यूनजायंट्स को हरा दिया. कड़े मुकाबले में फैसला यू मुंबा के नाम से 31-25 में गया. इस जीत के साथ ही यू मुंबा अब 17 मचौं में 53 अंकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गई है. वहीं गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स 18 मैचों में 42 अंकों के साथ 9वें स्थान पर आ गई है.

कांटे का रहा मुकाबला

दोनों टीमों के बीच खेला गया मुकाबले का पहला हाफ 16-16 से बराबरी पर रहा. दूसरे हाफ में भी दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली. मैच के 27वें और 30वें मिनट में भी स्कोर बराबरी पर था. लेकिन मुंबा की टीम इसके बाद और तीन अंकों की बढ़त हासिल कर ली और फिर उसने 37वें मिनट में गुजरात को ऑल आउट करके जीत अपने नाम कर ली.

विजेता यू-मुंबा के लिए अभिषेक सिंह ने सुपर 10 लगाया तो वहीं गुजरात के लिए रोहित गूलिया ने नौ प्वाइंट लिए. यू मुंबा के लिए डिफेंडर सुरेंद्र सिंह ने चार टैकल प्वाइंट लिए. गुजरात के लिए डिफेंडर ऋतुराज कोरावि ने दो टैकल प्वाइंट हासिल किए.

#MUMvGUJ kept us on the edge of our seats until the end, but @U_Mumba pulled ahead in the final minutes to bag a win over @Fortunegiants!

Stay tuned for more #VIVOProKabaddi

Every day, 7 PM

Star Sports and Hotstar#IsseToughKuchNahi pic.twitter.com/9gNPopvBhE

— ProKabaddi (@ProKabaddi) September 22, 2019