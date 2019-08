PKL 2019: रोमांचक मुकाबले में यू मंबा की जीत, पटना पायरेट्स को तीन अंक से हराया

नई दिल्ली: अहमदाबाद में चल रहे प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के सातवें सीजन के 43वें मैच में यू मुंबा (U Mumba) ने एक रोमांचक मुकाबले में पटना पायरेट्स को हरा दिया. अहमदाबाद के एका एरिना बाई ट्रांसस्टेडिया इस मैच में यू मुंबा ने पटना पाइरेट्स को 34-30 से मात दी. इस जीत से अब यू मुंबा प्वाइंट टेबल में छलांग लगाकर चौथे स्थान पर पहुंच गई है. वहीं पटना पाइरेट्स की 8 मैचों में यह पांचवीं हार है प्वाइंट टेबल में वह 16 अंकों के साथ दसवें नंबर पर आ गई है.

इस मैच में यू मुंबा ने शानदार रणनीति दिखाई और मजबूत डिफेंस के साथ पटना के प्रदीप नरवाल को बांध कर रखा जिससे वे उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं सके. यू मुंबा पहले ही हाफ में हावी रही जिसमें उसने 22-9 का स्कोर कर 13 अंकों की अहम बढ़त ले ली. वहीं पटना पायरेट्स ने दूसरे हाफ में अच्छा प्रदर्शन तो किया और आखिरी मिनट तक अंकों का अंतर एक कर दिया, लेकिन वह मुंबा से आगे ने निकल सके.

मुंबा के लिए रोहित बालियान ने 14 प्रयासों में 9 अंक हासिल किए और वे टॉप रेडर रहे. वहीं संदीप नरवाल मुंबा के लिए 4 प्रयासों में तीन टैकल प्वाइंट लेकर टीम के टॉप डिफेंडर रहे. वहीं दूसीर ओर प्रदीप नरवाल 18 रेड प्रयासों में केवल छह अंक ही हासिल कर सके. जबकि हादी ओश्टोरक छह टैकल प्रयासों में केवल 3 अंक हासिल कर सके.

