PKL 2019: रोमांचक मुकाबले में यू मुंबा ने तमिल थलाइवाज को 5 अंक से हराया

नई दिल्ली: चेन्नई में हुए प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के सातवें सीजन के 55वें मैच में यू मुंबा ने तमिल थलाइवाज को हरा दिया. शुक्रवार को हुए इस मैच में यू मुंबा ने तमिल थलाइवाज को 29-24 से हरा दिया. थलाइवाज की अपने घरेलू मैदान पर यह तीसरी हार है. यू मुंबा 10 मैचों में 29 अंको के साथ अब चौथे स्थान पर आ गए हैं. वहीं तमिल थलाइवाज 10 मैचों में 25 अंकों के साथ 8वें स्थान पर हैं.

तमिल थलाइवाज होम लेग के अपने चार मैचों में एक भी जीत हासिल नहीं कर सकी है. तमिल को अब तक बैंगलुरू और पिंक पैथर्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा है, जबकि पुनेरी पल्टन ने उससे टाई खेला है. यू मुंबा के लिए अतुल एमएस ने 17 रेड प्रयासों में से सात अंक बटोरे जो कि मैच में सबसे ज्यादा अंक थे. जबकि संदीप नरवाल ने 5 अंक अर्जित कर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

तमिल थालाइवाज ने मैच में शुरू से ही बढ़त बनाई और उसे बनाए भी रखा लेकिन वे अंतर ज्यादा बढ़ा नहीं सके. पहले हाफ तक थालाइवाज 12-10 से आगे थे. इसके बाद दूसरे हाफ में यू मुंबा ने बराबरी हासिल कर स्कोर 15-15 कर दिया. इसके बाद यू मुंबा ने थलाइवाज को ऑल आउट करने में भी कामयाबी हासिल कर ली और अंत में मैच 5 अंक से जीत लिया. थलाइवाज के लिए राहलु चौधरी ने 14 प्रयासों में से छह अंक हासिल किए. लेकिन अपनी टीम को जीत तक नहीं पहुंचा पाए. इसके अलावा अजीत कुमार ने पांच अंक अर्जित किए, जबकि अजय ठाकुर और मोहित छिल्लर को तीन-तीन अंक मिले.

