PKL 2019: यू मुंबा का विजयी आगास, तेलुगू टाइटंस को 4 प्वाइंट से दी मात

हैदराबाद: प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के सातवें सीजन का शानदार आगाज हुआ और शनिवार को ही यू मुंबा ने पहले मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए विजयी शुरुआत की. गाचीबावली इंडोर स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में यू मुंबा ने तेलुगू टाइटंस (Telugu Titans vs U Mumba) को 31-25 से हरा दिया. इस मुकाबले में मुंबा की टीम पहले हाफ में 18-10 से आगे थी और टीम ने इस बढ़त को आखिरी तक कायम रखा और टाइटंस को आगे बढ़ने नहीं दिया और अंत में चार अंकों के अंतर से सीजन के अपने पहले मैच में शानदार जीत हासिल की.

अभिषेक सिंह ने किया शानदार प्रदर्शन

यू-मुंबा के लिए अभिषेक सिंह ने 10 अंक लिए जबकि रोहित बाल्यान, संदीप नरवाल और कप्तान फजल अत्राचली को 4-4 अंक मिले. यू मुंबा के अभिषेक सिंह ने लीग में अपने 50 टैकल प्वाइंट्स पूरे कर लिए. टीम ने रेड से 16, टैकल से 10, ऑलआउट से चार और एक अतिरिक्त अंक लिया. वहीं तेलुगू के लिए रजनीश ने आठ और कप्तान सिद्धार्थ देसाई ने पांच अंक बटोरे. तेलुगू ने रेड से 15 और टैकल से 10 अंक जुटाए. तेलुगू के विशाल भारद्वाज ने लीग के करियर में अपने 250 टैकल प्वाइंट्स भी पूरे कर लिए हैं.

इससे पहले इन दोनों टीमों ने प्रो कबड्डी लीग में 9 मैच खेले थे. 10वें मैच में यह यू मुंबा की चौथी जीत है. जबकि तेलुगू टाइटंस भी अब तक चार मुकाबलों में जीत हासिल कर चुकी है. वहीं 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं. पिछले सीजन में टोटल प्वाइंट के अनुसार यू मुंबा तीसरे स्थान पर रही थी. वहीं तेलुगु टाइटंस 12वें स्थान पर रही थी. इस मैच में तेलुगु टाइटंस घरेलू टीम होने का फायदा नहीं उठा सकी.

