PKL 2019: मुंबई लेग का पहला मुकाबला जीता यू मुंबा ने, पुनेरी पल्टन को दी 10 अंको से मात

मुम्बई: प्रो कबड़्डी लीग (Pro Kabaddi League) में हैदराबाद लेग के खत्म होने के बाद दूसरा लेग मुंबई में शुरू हुआ. पहले मुकाबले में पूर्व चैंपियन यू-मुंबा ( U Mumba) ने सीजन के 12वें मैच में शनिवार को पुनेरी पल्टन (Puneri Pultan) को हरा दिया. मुंबा ने पल्टन को 33-23 से हराकर इस सीजन अपनी दूसरी जीत दर्ज की. यू-मुंबा की तीन मैचों में यह दूसरी जीत है. इस जीत के साथ मुंबा की टीम अंकतालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है. वहीं पुनेरी पलटन की यह लगातार दूसरी हार है.

बढ़त बनाकर पीछे नहीं आए मुंबा

यू-मुंबा की टीम यहां एनएससीआई एसवीपी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले के पहले हाफ में 11-9 से आगे थी. टीम ने दूसरे हाफ में बेहतरीन खेल दिखाते हुए जीत अपने नाम की. यू-मुंबा के लिए अभिषेक सिंह ने पांच और रोहित बाल्यान, सुरिंदर सिह तथा संदीप नरवाल ने चार अंक लिए. विजेता टीम को रेड से 15, टैकल से 12, आलआउट से चार और दो अतिरिक्त अंक मिले. पुनेरी के लिए सुरजीत सिंह ने छह और पवन कादियान ने चार अंक बटोरे. टीम को रेड से 12 और टैकल से 11 अंक मिले.

