PKL 2019: नजदीकी मुकाबले में यूपी योद्धा ने बंगाल वारियर्स को तीन अंकों से दी मात

नई दिल्ली: बेंगलुरू में चल रहे प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के सातवें सीजन के 69 मैच में यूपी योद्धा ने बंगाल वारियर्स को हरा दिया. अंत तक रोमांचक रहे मुकाबले में यूपी योद्धा ने केवल तीन अंकों के अंतर से वारियर्स को 32-29 से हराने में कामयाबी हासिल की. मैच के दोनों ही हाफ में कांटे की टक्कर रही. इस जीत के साथ यूपी योद्धा प्वाइंट टेबल में 12 मैचों में 32 अंकों के साथ सातवें स्थान पर आ गए हैं जबकि बंगाल वारियर्स 40 अंकों के साथ अभी दूसरे स्थान पर बने हुए हैं.

कांटे का चलता रहा शुरू से मुकाबला

मैच की शुरुआत में वारियर्स ने जो बढ़त हासिल की तो वे उसे दूसरे हाफ के खत्म होने से पांच मिनट पहले तक ही कायम रख सके. इसके बाद दो मिनट पहले तक स्कोर 11-11 से बराबर था, लेकिन पहले ङाफ के खत्म होने तक वारियर्स एक अंक से आगे रहे. दूसरे हाफ में तीन मिनट के अंदर ही यूपी ने बढ़त हासिल कर ली और फिर अगले 7 मिनट तक इसे कायम रखा. यहां से मुकाबला कांटे का ही रहा लेकिन इस बार यूपी योद्धा ने वारियर्स को वापसी करने का मौका नहीं दिया और मैच तीन अंकों के अंतर से खत्म कर जीत अपने नाम कर ली.

यूपी योद्धा के लिए रेडर श्रीकांत जाधव ने 19 प्रयासों में से 9 रेड प्वाइंट हासिल किए. वहीं डिफेंडर नितिश कुमार ने छह प्रयासों में 7 टैकल प्वाइंट हासिल किए. वहीं बंगाल वारियर्स के लिए मोहम्मद नबीबक्श ने छह रेड प्वाइंट और डिफेंडर बलदेव सिंह ने 5 टैकल प्वाइंट हालिल किए.

