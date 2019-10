PKL 2019: यू योद्धा ने दिखाया शानदार खेल, आखिरी लीग मैच में बेंगलुरू बुल्स को दी मात

ग्रेटर नोएडा: साल 2019 के प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) का आखिरी लीग मैच यूपी योद्धा के नाम रहा. यूपी योद्धा ने शुक्रवार को बेंगलुरू बुल्स को 12 अंकों के अंतर से मात देते हुए लीग चरण का अंत तीसरे स्थान के साथ किया. यूपी ने शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में खेले गए मैच में बुल्स को 45-33 से मात दी. वहीं बेंगलुरू बुल्स को छठे स्थान पर संतोष करना पड़ा लेकिन वह प्लेऑफ में जगह बनाने में सफल रही.

पहले हाफ में छाए बुल्स

बेंगलुरू ने पहले हाफ की शुरुआत में दमदार खेल दिखाया. 10वें मिनट तक उसके पास 11-17 की बढ़त थी. पहले हाफ के अंत में यूपी ने अंकों के अंतर को कम किया, लेकिन वह फिर भी दो अंक से पीछे रह गई और बेंगलुरू ने पहले हाफ का अंत 22-20 के स्कोर के साथ किया.

दूसरे हाफ में यूपी ने की शानदार वापसी

पहले हाफ के अंत में यूपी को जो लय मिली थी, उसे दूसरे हाफ में उसने कायम रखा. वह 23वें मिनट में 27-25 से आगे हो गई. यहां से यूपी ने मुड़कर नहीं देखा और लगातार अंक लेकर मैच अपने नाम कर ले गई.

यूपी के लिए श्रीकांत जाधव और सुरेंदर गिल ने नौ-नौ अंक लिए. पवन सेहरावत ने बुल्स के लिए 13 अंक अपने खाते में डाले.

