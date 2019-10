PKL 2019: हरियाणा की जीत में छाए विकास कंडोला, तेलुगु टाइटंस को दी बड़े अंतर से मात

पंचकुला (हरियाणा): हरियाणा स्टीलर्स ने प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के सातवें सीजन के अपने अंतिम होम लेग मुकाबले में तेलुगू टाइटंस को भारी अंतर से हरा दिया. शुक्रवार को ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स स्टेडियम में खेले गए इस मैच में हरियाणा ने टाइटंस को 52-32 से हराया. स्टीलर्स अब अंक तालिका में 70 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं वहीं तेलुगु टाइंट्स 40 अंकों के साथ 11 स्थान पर हैं. दबंग दिल्ली केसी 82 अंकों के साथ टॉप पर बने हुए हैं.

विकास कंडोला का शानदार प्रदर्शन

हरियाणा की जीत के हीरो विकास कंडोला रहे, जिन्होंने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 अंक अपनी टीम को झोली में डाले. शुरुआती पांच मिनट में दोनों टीमों के बीच गला-काट प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही थी. स्टीलर्स ने अपने घरेलू दर्शकों के सामने खेलते हुए रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी. स्टीलर्स के डिफेंडर रवि कुमार द्वारा अहम मुकाम पर किए गए एक टैकल ने टीम को कुछ महत्वपूर्ण अंक दिलाए.

विनय ने पूरे किए सीजन के 100 अंक

रेडर विनय और विकास ने शानदार रेड्स करते हुए अपनी टीम को कुछ और अंक दिलाए, जिनकी बदौलत हरियाणा की टीम टाइटंस पर अपनी बढ़त मजबूत करने में सफल रही. विनय ने इसी दौरान इस सीजन में अपने 100 रेड अंक पूरे किए. विकास जल्द ही अंक हासिल करने की दौड़ में शामिल हुए. हरियाणा के डिफेंस ने बीते मैच में खराब प्रदर्शन किया था लेकिन इस मैच में उसने अपनी चमक दिखाई.

