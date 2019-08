प्रो कबड्डी लीग-7: दबंग दिल्ली ने बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ खेला सीजन का पहला टाई

चेन्नई: दबंग दिल्ली केसी की टीम को प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के सातवें सीजन में शनिवार को यहां जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ 30-30 टाई खेलना पड़ा. मैच टाई होने से दोनों टीमों को तीन-तीन अंक मिले. दबंग दिल्ली की इस सीजन में सात मैचों में यह पहला टाई है. टीम 29 अंकों के साथ अंकतालिका में दूसरे स्थान पर आ गई है. वहीं, बंगाल के आठ मैचों में यह दूसरा टाई है. टीम अब 28 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच गई है.

दबंग दिल्ली की टीम पहले हाफ में 18-11 से आगे थी. लेकिन बंगाल ने दूसरे हाफ के अंतिम मिनटों में शानदार वापसी कर ली और 34वें मिनट में स्कोर 25-25 से बराबरी पर ला दिया.

बंगाल ने इसके बाद 28-25 की बढ़त बना ली. बंगाल के प्रांपंजन मैच की आखिरी रेड में आउट हो गए. इससे दिल्ली को एक अंक मिल गया और मुकाबला 30-30 से बराबरी पर जा छूटा.

