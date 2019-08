PKL-7: दबंग दिल्ली ने रोमांचक मैच में पुनेरी पल्टन को दी मात

अहमदाबाद: युवा रेडर नवीन कुमार के एक और सुपर-10 के दम पर दबंग दिल्ली केसी टीम ने प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के सातवें सीजन के अपने छठे मैच में शनिवार को पुनेरी पल्टन को रोमांचक अंदाज में 32-30 से हरा दिया. नवीन का छह मैचों में यह पांचवां सुपर-10 है. नवीन ने मैच में 11 अंक लिए. उन्होंने इसके साथ ही पीकेएल में अपने 400 रेड प्वाइंट्स भी पूरे कर लिए हैं. नवीन के अलावा चंद्रन रंजीत ने भी आठ अंक बटोरे.

दिल्ली की टीम पहले हाफ में 19-11 से आगे थी. लेकिन दूसरे हाफ में पुनेरी ने अच्छी वापसी की और दिल्ली को अंत तक कड़ी टक्कर दी. हालांकि दिल्ली ने अपनी बढ़त को कायम रखते हुए मैच अपने नाम कर लिया.

