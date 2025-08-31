PM मोदी युवा खिलाड़ियों के लिए बने 'मसीहा', एक पॉडकास्ट से चमकाई किस्मत, मन की बात में खुलासा
Advertisement
trendingNow12903661
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

PM मोदी युवा खिलाड़ियों के लिए बने 'मसीहा', एक पॉडकास्ट से चमकाई किस्मत, मन की बात में खुलासा

PM Modi: खेल की दुनिया में युवाओं के लिए साल-दर-साल नए अवसर खुल रहे हैं. रविवार को 'मन की बात' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रेरक कहानी सभी से शेयर की. उन्होंने बताया कि कैसे एक पॉडकास्ट बातचीत ने शहडोल, मध्य प्रदेश के युवा फुटबॉलरों के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 31, 2025, 03:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PM Modi
PM Modi

PM Modi: खेल की दुनिया में युवाओं के लिए साल-दर-साल नए अवसर खुल रहे हैं. रविवार को 'मन की बात' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रेरक कहानी सभी से शेयर की. उन्होंने बताया कि कैसे एक पॉडकास्ट बातचीत ने शहडोल, मध्य प्रदेश के युवा फुटबॉलरों के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं. पीएम मोदी ने बताया कि प्रसिद्ध पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ एक पॉडकास्ट के दौरान फुटबॉल पर उनकी एक चर्चा वैश्विक दर्शकों तक पहुँची.

लेक्स फ्रिडमैन हुए प्रभावित

प्रधानमंत्री ने बताया, 'प्रसिद्ध पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ एक पॉडकास्ट हुआ. जर्मनी के एक खिलाड़ी ने पॉडकास्ट सुना और मैंने जिन बातों पर बात की उनमें से एक ने उनका ध्यान खींचा. विषय मध्य प्रदेश के शहडोल में फुटबॉल के क्रेज से संबंधित था. इसे जर्मन फुटबॉलर और कोच डाइटमार बेयर्सडॉर्फर ने सुना. शहडोल के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों की जीवन यात्रा ने उन्हें बहुत प्रभावित और प्रेरित किया है.'

Add Zee News as a Preferred Source

जर्मनी से आया प्लेयर्स के लिए बुलावा

मोदी ने आगे बताया, 'सचमुच, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वहां के प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी दूसरे देशों का ध्यान आकर्षित करेंगे. अब, इस जर्मन कोच ने शहडोल के कुछ खिलाड़ियों को जर्मनी की एक अकादमी में प्रशिक्षण देने की पेशकश की है. इसके बाद, मध्य प्रदेश सरकार ने भी उनसे संपर्क किया है. बहुत जल्द, शहडोल के हमारे कुछ युवा साथी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए जर्मनी जाएँगे. मैं मुझे यह देखकर भी बहुत खुशी हो रही है कि भारत में फुटबॉल की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है.'

ये भी पढ़ें.. दिग्वेश या नितीश.. किसने-किससे लिया 'पंगा'? राणा ने मैच के बाद खोली पूरी पोल, कहा- 'मैं चुप नहीं बैठूंगा..

गांव में फुटबॉल का बुखार

प्रधानमंत्री ने इससे पहले लेक्स फ्रिडमैन के शो में बताया था कि उस गाँव में फुटबॉल फीवर काफी गहरा है. उनके वार्षिक फुटबॉल मैच में आस-पास के इलाकों से 20,000 से 25,000 दर्शक आते हैं. जर्मनी में आगामी प्रशिक्षण सत्र से शहडोल के युवा फुटबॉलरों को विश्वस्तरीय तकनीकों, कोचिंग और बुनियादी ढाँचे का अनुभव मिलने की उम्मीद है. जिससे इस क्षेत्र में इस खेल के प्रति बढ़ते जुनून को और बढ़ावा मिलेगा.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

PM Modi

Trending news

‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
justice
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
Modi government
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
Mann Ki Baat
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
Money laundering
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
Donald Trump
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
Indian Army news
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
bengaluru news
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
today weather update
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
india flood
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
Bengaluru
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
;