PM मोदी युवा खिलाड़ियों के लिए बने 'मसीहा', एक पॉडकास्ट से चमकाई किस्मत, मन की बात में खुलासा

PM Modi: खेल की दुनिया में युवाओं के लिए साल-दर-साल नए अवसर खुल रहे हैं. रविवार को 'मन की बात' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रेरक कहानी सभी से शेयर की. उन्होंने बताया कि कैसे एक पॉडकास्ट बातचीत ने शहडोल, मध्य प्रदेश के युवा फुटबॉलरों के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं. पीएम मोदी ने बताया कि प्रसिद्ध पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ एक पॉडकास्ट के दौरान फुटबॉल पर उनकी एक चर्चा वैश्विक दर्शकों तक पहुँची.

लेक्स फ्रिडमैन हुए प्रभावित

प्रधानमंत्री ने बताया, 'प्रसिद्ध पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ एक पॉडकास्ट हुआ. जर्मनी के एक खिलाड़ी ने पॉडकास्ट सुना और मैंने जिन बातों पर बात की उनमें से एक ने उनका ध्यान खींचा. विषय मध्य प्रदेश के शहडोल में फुटबॉल के क्रेज से संबंधित था. इसे जर्मन फुटबॉलर और कोच डाइटमार बेयर्सडॉर्फर ने सुना. शहडोल के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों की जीवन यात्रा ने उन्हें बहुत प्रभावित और प्रेरित किया है.'

जर्मनी से आया प्लेयर्स के लिए बुलावा

मोदी ने आगे बताया, 'सचमुच, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वहां के प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी दूसरे देशों का ध्यान आकर्षित करेंगे. अब, इस जर्मन कोच ने शहडोल के कुछ खिलाड़ियों को जर्मनी की एक अकादमी में प्रशिक्षण देने की पेशकश की है. इसके बाद, मध्य प्रदेश सरकार ने भी उनसे संपर्क किया है. बहुत जल्द, शहडोल के हमारे कुछ युवा साथी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए जर्मनी जाएँगे. मैं मुझे यह देखकर भी बहुत खुशी हो रही है कि भारत में फुटबॉल की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है.'

गांव में फुटबॉल का बुखार

प्रधानमंत्री ने इससे पहले लेक्स फ्रिडमैन के शो में बताया था कि उस गाँव में फुटबॉल फीवर काफी गहरा है. उनके वार्षिक फुटबॉल मैच में आस-पास के इलाकों से 20,000 से 25,000 दर्शक आते हैं. जर्मनी में आगामी प्रशिक्षण सत्र से शहडोल के युवा फुटबॉलरों को विश्वस्तरीय तकनीकों, कोचिंग और बुनियादी ढाँचे का अनुभव मिलने की उम्मीद है. जिससे इस क्षेत्र में इस खेल के प्रति बढ़ते जुनून को और बढ़ावा मिलेगा.