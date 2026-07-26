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'घायल थी मेरी बेटी फिर भी...' मीराबाई चानू की मां ने क्या कहा? कॉमनवेल्थ की 'गोल्डन लेडी' को पीएम मोदी ने दी बधाई

ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली मीराबाई चानू ने कहा कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि मैं भारत के लिए तीसरा गोल्ड मेडल जीत पाई. मेरे दिमाग में बहुत चीजें चल रही थीं... ये मेरा तीसरा गोल्ड मेडल है और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरा चौथा मेडल है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 26, 2026, 10:33 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:33 PM IST
'घायल थी मेरी बेटी फिर भी...' मीराबाई चानू की मां ने क्या कहा? कॉमनवेल्थ की 'गोल्डन लेडी' को पीएम मोदी ने दी बधाई
Image Credit: मीराबाई चानू को पीएम मोदी ने दी बधाई

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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