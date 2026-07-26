'घायल थी मेरी बेटी फिर भी...' मीराबाई चानू की मां ने क्या कहा? कॉमनवेल्थ की 'गोल्डन लेडी' को पीएम मोदी ने दी बधाई

स्टार महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में गोल्ड जीतकर भारत की झोली में तीसरा मेडल डाल दिया. उन्होंने 48 किलोग्राम कैटेगरी में 190 KG (स्नैच में 85 और क्लीन एंड जर्क में 105) वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता. मीराबाई चानू ने इसके साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगा दी. ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और आगे का प्लान भी बता दिया.
ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली मीराबाई चानू ने कहा कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि मैं भारत के लिए तीसरा गोल्ड मेडल जीत पाई. मेरे दिमाग में बहुत चीजें चल रही थीं... ये मेरा तीसरा गोल्ड मेडल है और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरा चौथा मेडल है. इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है. मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं.
भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू अपने परिवार और कोच से मिले समर्थन के बारे में बात करते हुए भावुक भी हो गईं. उन्होंने आगे कहा कि एशियन गेम्स में मैं 49 किलोग्राम की श्रेणी में खेलने जा रही हूं. मैं वेटलिफ्टिंग के लिए जो भी कर सकती हूं वो करूंगी. मुझे एशियन गेम्स में फोकस की आवश्यकता है. मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं एशियन गेम्स में भी भारत के नाम एक मेडल करूं.
कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल की हैट्रिक लगाकर इतिहास रचने वाली मीराबाई चानू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार उपलब्धि की बधाई दी. पीएम मोदी ने अपने X अकाउंट पर लिखा, ''भारतीय वेटलिफ्टिंग में एक और शानदार अध्याय! प्रतिभाशाली मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में एक बार फिर अपना हुनर दिखाया. उन्होंने 48 किलोग्राम कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता. लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने और कुल मिलाकर चौथा CWG मेडल अपने नाम करने के साथ, वह हर भारतीय के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं. उन्हें बधाई! भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग वेटलिफ्टिंग इवेंट में मीराबाई चानू के गोल्ड मेडल जीतने पर उनकी मां सैखोम तोम्बी ने भी खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि मुझे यकीन था कि वो जीतेगी और उसने जीत भी ली. यह तीसरी बार है जब मुझे बहुत खुशी हुई है. आज, कॉम्पिटिशन शुरू होने से पहले, उसने मुझे अपनी सफलता के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए कॉल किया. 17:00 बजे, उसने मुझे फिर से आशीर्वाद लेने के लिए कॉल किया और बताया कि उसने अपना तीसरा कॉम्पिटिशन जीत लिया है. मैंने उसे जीतने का आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं उसकी सफलता के लिए प्रार्थना कर रही हूं. मुझे पूरा यकीन नहीं था कि वह जीतेगी या नहीं क्योंकि वह घायल थी. हालांकि, मैं बहुत उत्साहित थी क्योंकि उसने इस बार जीत हासिल की. पहले भी वह जीती थी और इस बार यह तीसरी बार होगा. मैं बहुत उत्साहित थी.