'घायल थी मेरी बेटी फिर भी...' मीराबाई चानू की मां ने क्या कहा? कॉमनवेल्थ की 'गोल्डन लेडी' को पीएम मोदी ने दी बधाई

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग वेटलिफ्टिंग इवेंट में मीराबाई चानू के गोल्ड मेडल जीतने पर उनकी मां सैखोम तोम्बी ने भी खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि मुझे यकीन था कि वो जीतेगी और उसने जीत भी ली. यह तीसरी बार है जब मुझे बहुत खुशी हुई है. आज, कॉम्पिटिशन शुरू होने से पहले, उसने मुझे अपनी सफलता के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए कॉल किया. 17:00 बजे, उसने मुझे फिर से आशीर्वाद लेने के लिए कॉल किया और बताया कि उसने अपना तीसरा कॉम्पिटिशन जीत लिया है. मैंने उसे जीतने का आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं उसकी सफलता के लिए प्रार्थना कर रही हूं. मुझे पूरा यकीन नहीं था कि वह जीतेगी या नहीं क्योंकि वह घायल थी. हालांकि, मैं बहुत उत्साहित थी क्योंकि उसने इस बार जीत हासिल की. ​​पहले भी वह जीती थी और इस बार यह तीसरी बार होगा. मैं बहुत उत्साहित थी.