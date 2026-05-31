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Hindi Newsखेल-खिलाड़ीPM मोदी ने अवॉर्ड जीतने वाले एथलीटों से की मन की बात, प्‍लेयर्स की कहानी-उन्‍हीं की जुबानी

PM मोदी ने अवॉर्ड जीतने वाले एथलीटों से की 'मन की बात', प्‍लेयर्स की कहानी-उन्‍हीं की जुबानी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महीने के आखिरी दिन 'मन की बात' में सबसे पहले भारत के एथलीट्स को बधाई दी. वो खिलाड़ी जिन्होंने झारखंड के रांची में नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन में शानदार प्रदर्शन किया. पीएम मोदी ने धावक अनिमेष और गुरिंदरवीर से बात की, जिन्होंने इस कंपटीशन में रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन किया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 31, 2026, 11:34 AM IST
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महीने के आखिरी दिन 'मन की बात' में सबसे पहले भारत के एथलीट्स को बधाई दी. वो खिलाड़ी जिन्होंने झारखंड के रांची में नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन में शानदार प्रदर्शन किया. पीएम मोदी ने धावक अनिमेष और गुरिंदरवीर से बात की, जिन्होंने इस कंपटीशन में रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन किया. इस कंपटीशन में करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, जो देशभर से आए थे. इस दौरान चार अलग-अलग टूर्नामेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड्स टूटे. गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार ने उपलब्धि हासिल की, जिन्हें पीएम मोदी ने बधाई दी.

100 मीटर रेस में तीन बार टूटा नेशनल रिकॉर्ड

100 मीटर दौड़ में गुरविंदर और अनिमेष ने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा. दो दिन में ये रिकॉर्ड दो बार टूटा. अनिमेष कुजूर और गुरिंदरवीर सिंह से बात करके उन्हें खास बधाई दी और उनके संघर्ष और मेहनत के बारे में दुनिया को बताया. प्रधानमंत्री ने बधाई देते हुए कहा, 'अच्छा भैया आपने तो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है. आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है. हमने संगीत में तो  जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में अब जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले. फिर तीसरी बार कर ले, बड़ा दिलचस्प विषय रहा है आपका. मैं चाहता हूँ कि ‘मन की बात’ के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो. आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले.

अनिमेष ने दिया परिचय

अनिमेष ने कहा, 'नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेष कुजूर, मैं 200 मीटर और 400 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूं और मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं. अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूं , मैंने पिछले साल एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनीवर्सिटी गेम्स मेडल लेकर आया और मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया जब मैं स्कूल से पास हुआ. मैं सैनिक से पढ़ा हूं और पहले पहले फुटबॉल खेला करता था. कोविड के दौरान मेरे फुटबॉल के जो दोस्त थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है जाके तू हिस्सा ले सकता है. मैंने हिस्सा लिया और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मैं नेशनल लेवल पर सेलेक्ट हो जाउंगा. आज मैं भारत का इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिनिधित्व कर रहा हूं.

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गुरिंदरवीर ने भी सुनाई दास्तां

गुरिन्दरवीर ने पीएम मोदी से कहा, 'नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिन्दरवीर है और मैं भारतीय नौसेना में पैटी ऑफीसर हूं और मैं भारत का सबसे तेज स्प्रिंटर हूं, अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है. मैं पहला भारतीय हूं जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूं. मेरे पिता और दादा दोनों ही स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते थे. मैं अपने पिता और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था. वो अपने करियर के किस्से बताते थे. अब मेरी मां मुझे टीवी पर देखकर काफी खुश होती है.'

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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