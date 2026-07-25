Add Zee Business As A Preferred Source
App

झंडू ने जीता मेडल... PM मोदी से आई स्पेशल बधाई, कहा- आपने अनगनित भारतीयों को..

कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला मेडल पैरा पावरलिफ्टिंग इवेंट में आया. झंडू कुमार ने ब्रॉन्ज जीता और देश को गौरान्वित किया. इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खास बधाई दी है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 25, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 02:47 PM IST
झंडू ने जीता मेडल... PM मोदी से आई स्पेशल बधाई, कहा- आपने अनगनित भारतीयों को..

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गोयनका सदन में पहुंचे RSS के संयुक्त महासचिव हांसी MLA ने दी श्रद्धांजलि
Haryana news27 min ago
2
Dharmendra Pradhan39 min ago
3
Commonwealth Games 202648 min ago
4
commissioning of INS Malvan49 min ago
5
Bilaspur News57 min ago