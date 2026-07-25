झंडू ने जीता मेडल... PM मोदी से आई स्पेशल बधाई, कहा- आपने अनगनित भारतीयों को..

पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, "झंडू कुमार का शानदार प्रदर्शन. उन्होंने पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए मेडल का खाता खोला है. झंडू को बधाई. उनकी यह उपलब्धि उनकी जबरदस्त ताकत, अटूट संकल्प और बरसों की अनुशासित मेहनत का बेहतरीन उदाहरण है. हर चुनौती का सामना करते हुए और इंटरनेशनल मंच पर शानदार प्रदर्शन करके उन्होंने पूरे देश का मान बढ़ाया है और अनगिनत भारतीयों को प्रेरित किया है."