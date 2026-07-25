झंडू ने जीता मेडल... PM मोदी से आई स्पेशल बधाई, कहा- आपने अनगनित भारतीयों को..

कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला मेडल पैरा पावरलिफ्टिंग इवेंट में आया. झंडू कुमार ने ब्रॉन्ज जीता और देश को गौरान्वित किया. इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खास बधाई दी है. पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर झंडू कुमार के लिए खास संदेश लिखा. शुरुआती दो दिनों में एक भी मेडल नहीं देखने को मिला था. आज तीसरे दिन मेडल आने की उम्मीद है.
पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, "झंडू कुमार का शानदार प्रदर्शन. उन्होंने पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए मेडल का खाता खोला है. झंडू को बधाई. उनकी यह उपलब्धि उनकी जबरदस्त ताकत, अटूट संकल्प और बरसों की अनुशासित मेहनत का बेहतरीन उदाहरण है. हर चुनौती का सामना करते हुए और इंटरनेशनल मंच पर शानदार प्रदर्शन करके उन्होंने पूरे देश का मान बढ़ाया है और अनगिनत भारतीयों को प्रेरित किया है."
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी झंडू को ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बधाई दी. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, "भारत के लिए ब्रॉन्ज, झंडू कुमार ने पुरुषों के हेवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग में 190 किलोग्राम का जबरदस्त लिफ्ट करके भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पहला मेडल जीता. पूरे देश को उन पर गर्व है."
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झंडू का ब्रॉन्ज मेडल जीतने तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा. उनकी घर की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी. एक समय पर उन्हें ई-रिक्शा चलाकर और सब्जी बेचकर घर का गुजारा करना पड़ा था. उन्होंने आईएनएस से बातचीत में कहा, "मैंने अपना गुजारा करने के लिए ई-रिक्शा चलाया, सब्जियां बेचीं और बहुत संघर्ष किया। हालांकि मैंने अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा. मुझे हमेशा विश्वास था कि एक दिन मैं अपने देश के लिए जरूर मेडल जीतूंगा."