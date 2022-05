PM Modi ने थॉमस कप के धुरंधरों को किया फोन, इतिहास रचने के बाद कही ये बात

PM Modi Speaking to Badminton Team: भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने रविवार को एकतरफा फाइनल में 14 बार के चैम्पियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीतकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया. इस ऐतिहासिक प्रदर्शन से भारत का दर्जा भी बढ़ेगा.

भारत ने इस तरह पूरे हफ्ते शानदार प्रदर्शन करते हुए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित टीम टूर्नामेंट का शानदार अंत किया जिसमें वह इससे पहले कभी फाइनल में नहीं पहुंचा था. भारतीय टीम 1979 से कभी थॉमस कप के सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाई थी और यहां खिताबी जीत के दौरान उसने मलेशिया और डेनमार्क जैसी मजबूत टीम को हराया.

इस ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थॉमस कप जीतने वाली बैडमिंटन टीम से फोन पर बात की और उन्हें बधाई दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘ये जीत हमारी आने वाली पीढ़ी को भी काफी प्रेरित करेगी. भारत की बैडमिंटन टीम ने इतिहास रच दिया है. पूरा देश थॉमस कप जीतने से उत्साहित है. हमारी टीम को बहुत बधाई और भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं.’

A special interaction with our badminton champions, who have won the Thomas Cup and made 135 crore Indians proud. pic.twitter.com/KdRYVscDAK

— Narendra Modi (@narendramodi) May 15, 2022