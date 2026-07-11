/PM MODI के न्यूजीलैंड दौरे से खेल जगत में बड़ा धमाका, ऐतिहासिक फुटबॉल सीरीज खेलने जाएगी टीम इंडिया, नए नवेले स्टेडियम में होगी जंग

Indian men's football team to tour New Zealand: भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच खेल के रिश्तों को एक नया आयाम मिलने जा रहा है. भारतीय मेंस फुटबॉल टीम इसी साल नवंबर में न्यूज़ीलैंड का एक ऐतिहासिक दौरा करेगी. इस दौरे पर दोनों देशों के बीच दो मैचों की इंटरनेशनल फ्रेंडली सीरीज खेली जाएगी. खास बात यह है कि इस ऐतिहासिक सीरीज की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूज़ीलैंड दौरे के दौरान की गई है. यह सीरीज दोनों देशों के बीच खेल संबंधों के 100 साल पूरे होने के जश्न का एक बेहद अहम हिस्सा होगी, जो नवंबर 2026 की फीफा (FIFA) इंटरनेशनल विंडो के दौरान आयोजित की जाएगी.
न्यूज़ीलैंड फुटबॉल के मुख्य कार्यकारी एंड्रयू प्रैग्नेल और ऑल व्हाइट्स के हेड कोच डैरेन बेजली ने इस सीरीज को लेकर भारी उत्साह जताया है. पीएम मोदी के इस बड़े डिप्लोमैटिक कदम के बाद, क्रिकेट के साथ-साथ अब फुटबॉल के जरिए भी दोनों देशों के फैंस के बीच का रिश्ता और ज्यादा मजबूत होने की उम्मीद है.
भारतीय फुटबॉल टीम का यह दौरा ऐतिहासिक होने के साथ-साथ न्यूज़ीलैंड के फुटबॉल फैंस के लिए भी बेहद खास होने वाला है.
पहला फ्रेंडली मैच 12 नवंबर को ऑकलैंड के गो मीडिया स्टेडियम में खेला जाएगा, जो ए-लीग मेंस चैंपियन्स 'ऑकलैंड एफसी' का होम ग्राउंड है. दूसरा फ्रेंडली मैच 15 नवंबर को क्राइस्टचर्च के नए वन न्यूज़ीलैंड स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान पर यह पहला इंटरनेशनल फुटबॉल मैच होगा.
यह सीरीज दोनों ही टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. न्यूज़ीलैंड की टीम 2026 फीफा वर्ल्ड कप में खेलने के बाद पहली बार अपने घरेलू मैदान पर उतरेगी और अपने फैंस के बीच इस बड़ी सीरीज का जश्न मनाएगी. वहीं, भारतीय टीम के लिए यह दौरा खुद को एक वर्ल्ड कप खेलने वाली मजबूत टीम के खिलाफ परखने और भविष्य की अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों के लिए अपनी तैयारियों को पुख्ता करने का एक शानदार मौका होगा.
मेंस इंटरनेशनल फुटबॉल के इतिहास में भारत और न्यूज़ीलैंड की टीमें अब तक सिर्फ दो बार ही आमने-सामने आई हैं. पहली भिड़ंत साल 1981 में हुई थी. उस वक्त खेला गया पहला मुकाबला बिना किसी गोल (0-0) के ड्रॉ पर छूटा था. दूसरा मैच साल 2018 में हुआ था. तब न्यूज़ीलैंड की टीम ने भारत के खिलाफ 2-1 से करीबी जीत दर्ज की थी. अब पूरे 8 साल के लंबे इंतजार के बाद दोनों देश फुटबॉल के मैदान पर एक बार फिर टकराएंगे.