PM मोदी का स्पोर्ट्स विजन: 'मुझे देश के युवाओं की शक्ति पर भरोसा', 2036 ओलंपिक के लिए टैलेंट हंट का ऐलान

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से 'खेलो इंडिया डायलॉग- खेल की बात, प्रधानमंत्री मोदी के साथ' के तहत देश भर के युवा एथलीटों को संबोधित किया. पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आप सभी ने शानदार तरीके से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किया है. इसके लिए सभी को बधाई. तकनीक के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, संसद में मेरे साथी. 'माय भारत' के लाखों स्वंयसेवकों का मैं अभिनंदन करता हूं.''
पीएम मोदी ने कहा, "29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस है. मैं खेल जगत से जुड़े साथियों और युवाओं को खेल दिवस की शुभकामना देता हूं. यह दिन मां भारती की एक महान संतान मेजर ध्यानचंद को याद करने का भी अवसर होता है. सौ वर्ष पहले भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर थी. उस दौरे पर ध्यानचंद भी गए थे. वो दौरा भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल संबंध के सौ वर्ष पूरे होने का आधार है. कुछ दिन पहले मैं न्यूजीलैंड की यात्रा पर था और उस समय भी मैंने मेजर ध्यानचंद को याद किया था. उन्होंने जिन रिश्तों की नींव रखी थी, आज भारत उन्हीं रिश्तों को समृद्ध बनाने के लिए कार्य कर रहा है."
'जो खेले वो खिले'—PM मोदी ने खेल को व्यक्तित्व विकास से जोड़ा
प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, "मैंने 15 अगस्त को लालकिले से भारत का स्पोर्ट्स विजन देश के सामने रखा था. मैं जब खेल की बात करता हूं, तो यह केवल पदक जीतने तक सीमित नहीं है. यह विकसित भारत के निर्माण में, भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है. मैं हमेशा कहता आया हूं कि जो खेले वो खिले. खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है. खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना है, परिवार का खिलना है और देश का गौरव बढ़ाना है.''
प्ले स्टेशन से ज्यादा प्ले ग्राउंड की अहमियत पर दिया जोर
खास आयोजन पर पीएम मोदी ने आगे कहा कि जब कोई खिलाड़ी सफल होता है, तो उसकी सफलता से उसके परिवार की पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ती है. जिस स्कूल और कॉलेज में वह पढ़ता है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है. उस जिले और राज्य की पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ती है. दुनिया उस खिलाड़ी की वजह से उसके जिले और राज्य को पहचानने लगती है. ऐसी अनेक सफलताएं लेकर कोई क्षेत्र वैश्विक खेल मानचित्र पर चमकता है, तो दुनिया का उस शहर को देखने का नजरिया बदलता है.
2036 ओलंपिक को लेकर बड़ा ऐलान
2036 ओलंपिक की तैयारी की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा फोकस यह होना चाहिए कि हमें आज से ही वे खिलाड़ी तैयार करने हैं, जो 2036 में अलग-अलग खेलों में हिस्सा लेंगे. इसलिए लालकिले से 5 से 15 साल की प्रतिभाओं को तलाशने के लिए मैंने बड़े टैलैंट हंट अभियान का ऐलान किया है. इसमें हमें केवल यह नहीं देखना कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि यह भी देखना है कि कौना-सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है. हम उसी हिसाब से उस बच्चे को प्रशिक्षण देंगे. मैं आप सभी को भरोसा दिलाता हूं कि इसके लिए सरकार हर तरह का सहयोग देगी.
प्रधानमंत्री ने कहा, "हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. खेल विश्वविद्यालय से लेकर खेल प्रशिक्षण केंद्र तक एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है, जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे शीर्ष स्तर तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग दिया जाएगा. हम दुनिया के दूसरे देशों के साथ खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं. यह कार्यक्रम खेलों को लेकर हमारी गंभीरता का प्रतीक है.''