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PM मोदी का स्पोर्ट्स विजन: 'मुझे देश के युवाओं की शक्ति पर भरोसा', 2036 ओलंपिक के लिए टैलेंट हंट का ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘खेलो इंडिया डायलॉग’ में युवाओं से खेलों को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की. उन्होंने 2036 ओलंपिक की तैयारी के लिए 5 से 15 साल की उम्र के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान और टैलेंट हंट अभियान पर जोर दिया. पीएम ने कहा कि भारत का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम युवाओं की भागीदारी से मजबूत होगा.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 27, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 02:15 PM IST
PM मोदी का स्पोर्ट्स विजन: 'मुझे देश के युवाओं की शक्ति पर भरोसा', 2036 ओलंपिक के लिए टैलेंट हंट का ऐलान

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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