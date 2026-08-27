PM मोदी का स्पोर्ट्स विजन: 'मुझे देश के युवाओं की शक्ति पर भरोसा', 2036 ओलंपिक के लिए टैलेंट हंट का ऐलान

पीएम मोदी ने कहा, "29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस है. मैं खेल जगत से जुड़े साथियों और युवाओं को खेल दिवस की शुभकामना देता हूं. यह दिन मां भारती की एक महान संतान मेजर ध्यानचंद को याद करने का भी अवसर होता है. सौ वर्ष पहले भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर थी. उस दौरे पर ध्यानचंद भी गए थे. वो दौरा भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल संबंध के सौ वर्ष पूरे होने का आधार है. कुछ दिन पहले मैं न्यूजीलैंड की यात्रा पर था और उस समय भी मैंने मेजर ध्यानचंद को याद किया था. उन्होंने जिन रिश्तों की नींव रखी थी, आज भारत उन्हीं रिश्तों को समृद्ध बनाने के लिए कार्य कर रहा है."