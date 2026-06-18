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भारत और फ्रांस को फुटबॉल ने जोड़ा... पीएम मोदी ने किलियन एम्बाप्पे की टीम से क्या कहा?

फ्रांस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फुटबॉल को भारत और फ्रांस के बीच एक मजबूत सांस्कृतिक कड़ी बताया. उन्होंने फ्रांस की राष्ट्रीय टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दोनों देशों में फुटबॉल को लेकर जबरदस्त जुनून देखने को मिलता है

Written ByRohit Raj
Published: Jun 18, 2026, 11:07 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:09 PM IST
भारत और फ्रांस को फुटबॉल ने जोड़ा... पीएम मोदी ने किलियन एम्बाप्पे की टीम से क्या कहा?
Image Credit: फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी.

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Rohit Raj

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एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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