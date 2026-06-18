भारत और फ्रांस के रिश्ते सिर्फ रणनीतिक साझेदारी, व्यापार और रक्षा सहयोग तक सीमित नहीं हैं. दोनों देशों के बीच एक और मजबूत कड़ी है, जिसका नाम है फुटबॉल. फ्रांस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि फुटबॉल दोनों देशों को भावनात्मक रूप से जोड़ने वाला खेल बन चुका है. उन्होंने बताया कि इस समय फ्रांस में फुटबॉल का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और भारत में भी इस खेल की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. पीएम मोदी ने फ्रांस की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को शुभकामनाएं देते हुए खेल को दोनों देशों के बीच दोस्ती का महत्वपूर्ण माध्यम बताया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस को जोड़ने वाली कई चीजें हैं, लेकिन फुटबॉल उनमें एक खास स्थान रखता है. उन्होंने बताया कि खेल केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने का भी सशक्त जरिया है. भारत और फ्रांस के लाखों लोग फुटबॉल के प्रति समान जुनून साझा करते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव और मजबूत होता है.
भारत और फ्रांस को कनेक्ट करने वाली एक और चीज है, वो है फुटबॉल।
इस वक्त यहां फुटबॉल फीवर पूरे जोर पर है। फ्रांस में इसकी दीवानगी चप्पे-चप्पे में दिखती है, लेकिन भारत में भी फुटबॉल का क्रेज सिर चढ़कर बोलता है।
खासतौर पर फ्रांस की टीम के फैन्स भारत में बहुत अधिक हैं। फ्रांस ने इस… pic.twitter.com/RB1aaRxq9c
— BJP (@BJP4India) June 18, 2026
पीएम मोदी ने कहा, ''भारत और फ्रांस को कनेक्ट करने वाली एक और चीज है, वो है फुटबॉल. इस वक्त यहां फुटबॉल फीवर पूरे जोर पर है. फ्रांस में इसकी दीवानगी चप्पे-चप्पे में दिखती है, लेकिन भारत में भी फुटबॉल का क्रेज सिर चढ़कर बोलता है. खासतौर पर फ्रांस की टीम के फैंस भारत में बहुत अधिक हैं. फ्रांस ने इस वर्ल्ड कप की शुरुआत एक जोरदार जीत से की है. मैं फ्रांस की टीम को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं.''
फ्रांस ने वर्ल्ड कप 2026 में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है. उसने सेनेगल के खिलाफ पहले मैच में 3-1 से जोरदार जीत हासिल की. इस मैच में फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाब्पे ने तबाही मचा दी. उन्होंने दो गोलों से सनसनी मचा दी. फ्रांस ग्रुप आई में दूसरे स्थान पर है. उसके बाद इस ग्रुप में नॉर्वे की टीम है. उसने इराक को 4-1 से हराया है.
फ्रांस की टीम ने पिछले कुछ सालों में वर्ल्ड कप में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है. टीम 1998 में चैंपियन बनी थी और 2006 में उपविजेता रही थी. उसके बाद 2018 में उसने खिताब पर फिर से कब्जा किया और 2022 के फाइनल में जगह बनाई. कतर में उसे लियोनल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना ने हराया था.
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