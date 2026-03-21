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वर्ल्ड कप से पहले इस देश को लगा बड़ा झटका, महानतम खिलाड़ी टीम से बाहर! कोच ने बताया कारण

FIFA World Cup 2026 Cristiano Ronaldo: पुर्तगाल को 28 मार्च को मैक्सिको के खिलाफ एज्टेका स्टेडियम में और 31 मार्च को अटलांटा में अमेरिका के खिलाफ मुकाबला करना है. ये मैच वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण तैयारी के रूप में देखे जा रहे हैं. कोच मार्टिनेज ने किसी भी बड़े जोखिम से बचने के लिए अनुभवी खिलाड़ियों को आराम देने की रणनीति अपनाई है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 21, 2026, 10:03 AM IST
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FIFA World Cup 2026 Cristiano Ronaldo: पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण मैक्सिको और अमेरिका के खिलाफ होने वाले आगामी फ्रेंडली मैचों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. इस खबर ने फिफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले प्रशंसकों की चिंता बढ़ा दी है. महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में एक रोनाल्डो को यह चोट फरवरी के अंत में अपनी क्लब टीम 'अल नासर' (Al Nassr) के लिए खेलते समय लगी थी. उस समय से यह दिग्गज खिलाड़ी लगातार मेडिकल टीम की देखरेख में है. पुर्तगाल की टीम प्रबंधन ने उन्हें पूरी तरह फिट होने का समय देने के लिए इन मैचों से आराम देने का फैसला किया है.

पुर्तगाल के मुख्य कोच रॉबर्टो मार्टिनेज ने टीम चयन के दौरान स्पष्ट किया कि रोनाल्डो को टीम से बाहर रखने का निर्णय पूरी तरह से 'एहतियाती' है. कोच ने प्रशंसकों को आश्वस्त करते हुए कहा, ''यह मांसपेशियों की एक मामूली चोट है. हमें पूरा भरोसा है कि वे एक या दो सप्ताह के भीतर मैदान पर वापसी कर लेंगे.'' मार्टिनेज ने आगे जोर देकर कहा कि इस पूरे सीजन में क्रिस्टियानो की शारीरिक स्थिति और प्रदर्शन यह साबित करता है कि वे अभी भी बेहतरीन फॉर्म और फिटनेस में हैं. टीम उनके वर्कलोड को बहुत सावधानी से मैनेज कर रही है ताकि वर्ल्ड कप के दौरान वे अपनी पूरी क्षमता से खेल सकें.

रोनाल्डो की अनुपस्थिति में पुर्तगाल की क्या योजना है?

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पुर्तगाल को 28 मार्च को मैक्सिको के खिलाफ एज्टेका स्टेडियम में और 31 मार्च को अटलांटा में अमेरिका के खिलाफ मुकाबला करना है. ये मैच वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण तैयारी के रूप में देखे जा रहे हैं. कोच मार्टिनेज ने किसी भी बड़े जोखिम से बचने के लिए अनुभवी खिलाड़ियों को आराम देने की रणनीति अपनाई है. रोनाल्डो के अलावा बर्नार्डो सिल्वा जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी इस टीम का हिस्सा नहीं हैं. कोच का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उनके सबसे सीनियर खिलाड़ी वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट से पहले मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताजा रहें.

क्या रोनाल्डो के बिना टीम कमजोर नजर आएगी?

भले ही रोनाल्डो इन मैचों में नहीं होंगे, लेकिन पुर्तगाल ने एक शक्तिशाली टीम की घोषणा की है. इस टीम में ब्रूनो फर्नांडीस और जोआओ फेलिक्स जैसे अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं. इसके अलावा वेस्ट हैम के मिडफील्डर मेटियस फर्नांडीस को पहली बार सीनियर टीम में मौका दिया गया है. गोंसालो गुएडेस की भी लगभग दो साल के बाद टीम में वापसी हुई है. हालांकि, रोनाल्डो की कमी हमेशा महसूस की जाती है. 41 साल की उम्र में भी वे 143 अंतरराष्ट्रीय गोल के साथ दुनिया के सबसे खतरनाक स्ट्राइकर माने जाते हैं और पूरी तरह फिट होते ही वे फिर से टीम की कमान संभालेंगे.

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क्या फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेल पाएंगे रोनाल्डो?

प्रशंसकों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रोनाल्डो आगामी विश्व कप में हिस्सा ले पाएंगे? कोच मार्टिनेज ने सा कर दिया है कि रोनाल्डो की जगह टीम में पूरी तरह सुरक्षित है और इस चोट से उनकी वर्ल्ड कप योजनाओं पर कोई खतरा नहीं है. उम्मीद है कि वे अगले दो हफ्तों में ठीक हो जाएंगे, जो जून में शुरू होने वाले टूर्नामेंट से पहले पर्याप्त समय है. पुर्तगाल अपना पहला मैच 17 जून को ह्यूस्टन में खेलेगा. रोनाल्डो का लक्ष्य रिकॉर्ड छठे वर्ल्ड कप में खेलकर इतिहास रचना और अपने करियर का पहला फीफा वर्ल्ड कप खिताब जीतना है.

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फ्रेंडली मैचों के लिए पुर्तगाल की टीम

डिओगो कोस्टा, जोस सा, रुई सिल्वा, माथियस नून्स, डिओगो डालोट, जोआओ कैंसेलो, नूनो मेंडेस, गोंकालो इनासियो, रेनाटो वेइगा, एंटोनियो सिल्वा, टॉमस अरुजो, रूबेन नेवेस, सैमू कोस्टा, माटेयस फर्नांडीस, जोआओ नेवेस, विटिना, ब्रूनो फर्नांडीस, रोड्रिगो मोरा रिकार्डो होर्टा, पेड्रो गोंकाल्वेस, जोआओ फेलिक्स, फ्रांसिस्को ट्रिनकाओ, फ्रांसिस्को कॉन्सेकाओ, राफेल लीओ, पेड्रो नेटो, गोंकालो गुएडेस, गोंकालो रामोस.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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