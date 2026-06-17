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Portugal Vs DR Congo Live Score: क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल ने किया पहला गोल, कांगो ने काउंटर अटैक से दिया जवाब, स्कोर 1-1

Portugal Vs DR Congo LIVE Score: फीफा वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप K में पुर्तगाल का मुकाबला कांगो से हो रहा है. 17 जून को ह्यूस्टन स्टेडियम में दोनों टीमें आमने-सामने हैं. पहले हाफ में पुर्तगाल के लिए जोआओ नेवेस और कांगो के लिए योआने विसा ने एक-एक गोल दागे. दूसरे हाफ का खेल जारी है और अभी भी स्कोर 1-1 है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 17, 2026, 10:37 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:45 PM IST
Portugal Vs DR Congo Live Score: क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल ने किया पहला गोल, कांगो ने काउंटर अटैक से दिया जवाब, स्कोर 1-1
Image Credit: पुर्तगाल बनाम कांगो लाइव मैच स्कोर. Picture Image: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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