FIFA World Cup 2026 Portugal Vs DR Congo LIVE Score (POR v COD): फीफा वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप K में पुर्तगाल का मुकाबला कांगो से हो रहा है. 17 जून को ह्यूस्टन स्टेडियम (NRG स्टेडियम) में दोनों टीमें आमने-सामने हैं. पहले हाफ में पुर्तगाल के लिए जोआओ नेवेस और कांगो के लिए योआने विसा ने एक-एक गोल दागे. दूसरे हाफ का खेल जारी है और अभी भी स्कोर 1-1 है.
फ्रांस, अर्जेंटीना जैसी पसंदीदा टीमों के शानदार प्रदर्शन से पहले ही चर्चा में रहे इस टूर्नामेंट में टेक्सास का यह मुकाबला दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सुर्खियों में लाएगा. वह अपना छठा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और इस मामले में उन्होंने अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.
रॉबर्टो मार्टिनेज की टीम शानदार क्वालिफाइंग अभियान के बाद बेहतरीन फॉर्म में है और कांगो के खिलाफ मजबूत प्रदर्शन उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोमेंटम देगा. दूसरी ओर, कांगो ने 1974 के बाद पहली बार फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर वापसी की है. रोनाल्डो की टीम उसे हल्के में लेगी. इन दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ग्रुप के हिसाब से भी काफी रोचक है. ग्रुप K में पुर्तगाल और कांगो के अलावा कोलंबिया जैसी मजबूत टीम और पहली बार खेल रही उज्बेकिस्तान ही है.
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