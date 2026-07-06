Portugal vs Spain Live: हाफ-टाइम का खेल खत्म, स्कोर अभी भी 0-0, पुर्तगाल-स्पेन के बीच कांटे की टक्कर

Portugal vs Spain Live: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में राउंड ऑफ 16 का रोमांच जारी है. पुर्तगाल बनाम स्पेन राउंड ऑफ 16 मुकाबला शुरू हो चुका है. आर्लिंगटन के डलास स्टेडियम में चल रहे इस ब्लॉकबस्टर मैच की शुरुआत में ही स्पेन के पास बढ़त बनाने का मौका था, लेकिन स्ट्राइकर मिकेल ओयारजाबल गोल दागने से चूक गए. इसके बाद रोनाल्डो ने भी एक शॉट टारगेट पर लगाया, लेकिन स्पेन के गोलकीपर को मात नहीं दे सके. दोनों टीमें पहले हाफ में अटैकिंग फुटबॉल खेल रही है. देखना दिलचस्प होगा कि पहला गोल कौन करता है. पहले हाफ का खेल समाप्त हो चुका है. पुर्तगाल की तरफ से रोनाल्डो ने गोल दागने की कोशिश की, लेकिन शॉट में पावर की कमी दिखी. दूसरी तरफ स्पेन के लिए 18 साल के यमाल ने गोल के कई मौके बनाए. स्कोर अभी भी 0-0 है.