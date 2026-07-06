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Portugal vs Spain Live: हाफ-टाइम का खेल खत्म, स्कोर अभी भी 0-0, पुर्तगाल-स्पेन के बीच कांटे की टक्कर

Portugal vs Spain Live: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में राउंड ऑफ 16 का रोमांच जारी है. पहले हाफ का खेल समाप्त हो चुका है. पुर्तगाल की तरफ से रोनाल्डो ने गोल दागने की कोशिश की, लेकिन शॉट में पावर की कमी दिखी. दूसरी तरफ स्पेन के लिए 18 साल के यमाल ने गोल के कई मौके बनाए. स्कोर अभी भी 0-0 है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 07, 2026, 12:02 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:24 AM IST
Portugal vs Spain Live: हाफ-टाइम का खेल खत्म, स्कोर अभी भी 0-0, पुर्तगाल-स्पेन के बीच कांटे की टक्कर
Image Credit: Portugal vs Spain Live updates (PHOTO: AP)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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