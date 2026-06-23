FIFA World Cup 2026 Portugal Vs Uzbekistan (POR vs UZB) Live Score: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप K के एक अहम मुकाबले में आज ह्यूस्टन स्टेडियम में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा. दोनों टीमें जीत की राह पर लौटने के लिए बेताब हैं. रॉबर्टो मार्टिनेज की पुर्तगाली टीम को डीआर कांगो के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ का सामना करना पड़ा था. यह टीम के लिए निराशाजनक था, जबकि उज्बेकिस्तान को अपने पहले मैच में कोलंबिया से 1-3 से हार मिली थी.
सबकी नजरें इस मैच में स्वाभाविक रूप से महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर टिकी हैं. कांगो के खिलाफ फीके प्रदर्शन के बाद 41 वर्षीय इस दिग्गज खिलाड़ी पर मीडिया की कड़ी नजर है और वह बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गोल न कर पाने के खराब दौर को खत्म करने के लिए बेताब हैं. उनके रास्ते में मजबूत इरादों वाली उज्बेक टीम खड़ी है. फैबियो कैनवारो की कोचिंग में खेल रही यह नई टीम कोलंबिया के खिलाफ खतरनाक अटैक करती दिखी थी, और मैच के एक घंटे पूरे होने पर अब्बोसबेक फैज़ुल्लाएव के बराबरी वाले गोल की बदौलत उन्होंने कुछ समय के लिए स्कोर भी बराबर कर लिया था.
मध्य एशिया की 'व्हाइट वुल्व्स' (White Wolves) टीम के पास खोने के लिए कुछ नहीं है. वह निश्चित रूप से भारी दबाव में खेल रही पुर्तगाली टीम के खिलाफ एक ऐतिहासिक मौका भुनाने के इरादे से मैदान में उतरेगी. क्या रोनाल्डो अपने आलोचकों को अपने पुराने शानदार खेल से जवाब देकर 'सेलेकाओ' (पुर्तगाली टीम) के वर्ल्ड कप जीतने के सपनों को फिर से जिंदा कर पाएंगे या उज्बेकिस्तान चौंकाने वाली जीत हासिल कर लेगी?