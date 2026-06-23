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Portugal Vs Uzbekistan Live Score: आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अग्निपरीक्षा, थोड़ी देर में पुर्तगाल-उज्बेकिस्तान में मुकाबला

Portugal Vs Uzbekistan Live Score: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप K के एक अहम मुकाबले में आज ह्यूस्टन स्टेडियम में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा. दोनों टीमें जीत की राह पर लौटने के लिए बेताब हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 23, 2026, 10:03 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:03 PM IST
Portugal Vs Uzbekistan Live Score: आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अग्निपरीक्षा, थोड़ी देर में पुर्तगाल-उज्बेकिस्तान में मुकाबला
Image Credit: पुर्तगाल बनाम उज्बेकिस्तान वर्ल्ड कप मैच लाइव स्कोर. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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