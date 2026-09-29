/प्राची का सपना हुआ पूरा: DSP बनने की खाई कसम इसलिए जीता गोल्ड मेडल, एशियन गेम्स से पहले दिया था वर्दी के लिए नाप

एशियन गेम्स 2026 में मंगलवार (29 सितंबर) को जब प्राची चौधरी ने भारत को महिलाओं की 4x400 मीटर रिले का खिताब जिताने में मदद की, तो गोल्ड मेडल जीतने के अलावा उनका एक और साफ मकसद था. उन्होंने बताया कि नागोया जाने से पहले ही उन्होंने DSP यूनिफॉर्म के लिए अपनी नाप दे दी थी. पिछले एशियाई खेलों में सिल्वर मेडल जीतने वाली प्राची ने कहा कि वो इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता में वापसी करने, गोल्ड मेडल जीतने और उत्तर प्रदेश की खेल नीति के तहत डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) बनने का अपना सपना पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं.
4x400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्राची ने शानदार उपलब्धि के बाद दिल का हाल बयां किया. उन्होंने आईएएनएस से खास बातचीत में कहा कि पिछले साल मैंने एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था, इसलिए डीएसपी नहीं बन पाई. हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक स्पोर्ट्स पॉलिसी है जिसके तहत गोल्ड मेडलिस्ट को डीएसपी बनाया जाता है. इसलिए, जब पिछले साल ऐसा नहीं हुआ, तो मुझे बुरा लगा. तभी मैंने तय किया कि अगले एशियन गेम्स में आऊंगी और चाहे कुछ भी हो जाए, गोल्ड जरूर जीतूंगी.''
प्राची चौधरी ने आगे कहा, ''मैं घर जाकर इस मेडल को अपने पिता को दिखाऊंगी. वे बहुत खुश होंगे, मेरी मां भी बहुत खुश होंगी, उन्हें मुझ पर गर्व होगा. मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि परिवार को मुझ पर गर्व हो. अगर दूसरे युवा बच्चे और लड़कियां मुझे देखकर यह महसूस करें कि अगर मैं ऐसा कर सकती हूं, तो वे भी कर सकते हैं, तो इससे उन्हें हिम्मत मिलेगी. जब मैं छोटी थी और मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया था, तो मैंने भी एथलीट्स को विदेश जाते और राष्ट्रगान बजते देखा. वह एहसास ही अलग होता है. राष्ट्रगान बजने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं.''
प्राची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (साई), टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफआई) का उनके सहयोग के लिए धन्यवाद किया. साथ ही, उन्होंने प्रतियोगिता से पहले उन्हें प्रेरित करने के लिए एएफआईके अध्यक्ष ललित भनोट का भी आभार जताया.
"हमारी सरकार हमें बहुत सपोर्ट कर रही है. नरेंद्र मोदी जी... मुझे नहीं लगता कि किसी भी पिछले प्रधानमंत्री ने एथलीट्स से इतनी बातचीत की है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रेरित और प्रोत्साहित किया है. उन्होंने खेलों के लिए बहुत कुछ किया है. जब से उनकी सरकार सत्ता में आई है, हमारे स्पोर्ट्स सेक्टर में लगातार तरक्की और सुधार हुआ है.''
प्राची चौधरी ने आगे कहा कि मैंने यहां अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए मैं आने वाले वर्षों में और भी बेहतर करना चाहती हूं. मैंने इस साल अपना पर्सनल बेस्ट हासिल किया है और मैं अभी रुकना नहीं चाहती. आगे कई इवेंट्स हैं, एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप और फिर ओलंपिक्स. मुझे आगे बढ़ते रहना है.