/प्राची का सपना हुआ पूरा: DSP बनने की खाई कसम इसलिए जीता गोल्ड मेडल, एशियन गेम्स से पहले दिया था वर्दी के लिए नाप

प्राची चौधरी ने आगे कहा, ''मैं घर जाकर इस मेडल को अपने पिता को दिखाऊंगी. वे बहुत खुश होंगे, मेरी मां भी बहुत खुश होंगी, उन्हें मुझ पर गर्व होगा. मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि परिवार को मुझ पर गर्व हो. अगर दूसरे युवा बच्चे और लड़कियां मुझे देखकर यह महसूस करें कि अगर मैं ऐसा कर सकती हूं, तो वे भी कर सकते हैं, तो इससे उन्हें हिम्मत मिलेगी. जब मैं छोटी थी और मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया था, तो मैंने भी एथलीट्स को विदेश जाते और राष्ट्रगान बजते देखा. वह एहसास ही अलग होता है. राष्ट्रगान बजने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं.''