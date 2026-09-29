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प्राची का सपना हुआ पूरा: DSP बनने की खाई कसम इसलिए जीता गोल्ड मेडल, एशियन गेम्स से पहले दिया था वर्दी के लिए नाप

एशियन गेम्स 2026 में 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्राची ने शानदार उपलब्धि के बाद दिल का हाल बयां किया. उन्होंने आईएएनएस से खास बातचीत में कहा कि पिछले साल मैंने एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था, इसलिए डीएसपी नहीं बन पाई. हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक स्पोर्ट्स पॉलिसी है जिसके तहत गोल्ड मेडलिस्ट को डीएसपी बनाया जाता है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 29, 2026, 10:44 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 10:44 PM IST
प्राची का सपना हुआ पूरा: DSP बनने की खाई कसम इसलिए जीता गोल्ड मेडल, एशियन गेम्स से पहले दिया था वर्दी के लिए नाप
Image Credit: DSP बनने के लिए प्राची ने जीता गोल्ड: एशियन गेम्स से पहले दिया था वर्दी के लिए नाप

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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