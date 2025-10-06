Advertisement
trendingNow12950821
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

एक साथ 3 गोल्ड मेडल... पैरा बैडमिंटन 2025 में प्रमोद भगत का जलवा, रच दिया नया इतिहास

प्रथम पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में प्रमोद भगत एक साथ तीन गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. उन्होंने सुकांत कदम के साथ मिलकर पुरुष युगल वर्ग में अपने नाम गोल्ड मेडल किया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 06, 2025, 11:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक साथ 3 गोल्ड मेडल... पैरा बैडमिंटन 2025 में प्रमोद भगत का जलवा, रच दिया नया इतिहास

प्रथम पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में प्रमोद भगत एक साथ तीन गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. उन्होंने सुकांत कदम के साथ मिलकर पुरुष युगल वर्ग में अपने नाम गोल्ड मेडल किया. उन्होंने प्रथम आबिया पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय 2025 में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए तीन स्वर्ण पदक जीते और वैश्विक पैरा बैडमिंटन सर्किट में अपना दबदबा फिर से स्थापित किया. यह टूर्नामेंट 30 सितंबर से 5 अक्टूबर, 2025 तक आबिया में आयोजित किया गया था.

मंटू को शिकस्त

भगत ने पुरुष एकल SL3 का खिताब अपने नाम किया. उन्होंने हमवतन मंटू कुमार को एक रोमांचक फाइनल में 21-7, 9-21, 21-9 से मात दी. अपने विशिष्ट संयम और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए, भगत ने दूसरा गेम हारने के बाद जोरदार वापसी करते हुए तीन गेम में जीत हासिल की. इसके बाद उन्होंने सुकांत कदम के साथ मिलकर पुरुष युगल में पेरू के गेर्सन जेयर वर्गास लोस्टानौल और डायना रोजास गोलाक को 21-13, 21-17 से धूल चटाई और गोल्ड जीता.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे जीता तीसरा गोल्ड

भगत ने मिश्रित युगल SL3-SU5 वर्ग में तीसरा स्वर्ण पदक जीता. इस बार उन्होंने आरती पाटिल के साथ मिलकर एक और रोमांचक फाइनल जीता. जिससे भारत के सबसे प्रतिष्ठित पैरा बैडमिंटन स्टार के रूप में उनकी स्थिति और मजबूत हुई. तीन स्वर्ण पदक जीतने के बाद, प्रमोद भगत ने कहा, 'हर जीत मुझे अपनी सीमाओं को और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है. इस स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना और भारत का नाम रोशन करना हमेशा खास होता है. मुझे इन जीतों के पीछे की कड़ी मेहनत और सहयोगी टीम पर गर्व है.'

ये भी पढे़ं.. न विराट और न रोहित... मेलबर्न में 25 दिन पहले ही हाउस फुल, भारत की कंगारुओं से होगी महाजंगं

सुकांत भी हुए खुश

युगल में भगत के साथी सुकांत कदम ने भी उनके प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, 'प्रमोद के साथ खेलना मुझे हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है. कोर्ट पर हमारी समझ हर मैच के साथ और मज़बूत होती गई है. इस जीत से हमें आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए बहुत आत्मविश्वास मिला है.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Pramod Bhagat

Trending news

पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
Kerala
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
DNA
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत
Pakistan
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत
DNA: PM मोदी ने BJP सांसद पर हुए हमले की निंदा की, बोले- ये TMC की असंवेदनशीलता
DNA
DNA: PM मोदी ने BJP सांसद पर हुए हमले की निंदा की, बोले- ये TMC की असंवेदनशीलता
1 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है? कैसे और कहां बनते हैं ये Coin
cost of making one rupee coin
1 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है? कैसे और कहां बनते हैं ये Coin
एआई से लैस दुनिया के 5 सबसे खतरनाक स्टील्थ ड्रोन, भारत का भी ये अचूक वेपन भी शामिल
Drone
एआई से लैस दुनिया के 5 सबसे खतरनाक स्टील्थ ड्रोन, भारत का भी ये अचूक वेपन भी शामिल
हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही सैलरी, उतरे सड़कों पर
himachal govt employees protest
हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही सैलरी, उतरे सड़कों पर
'हर भारतीय गुस्से में है...', अचानक PM ने क्यों मिलाया चीफ जस्टिस को फोन
BR Gavai
'हर भारतीय गुस्से में है...', अचानक PM ने क्यों मिलाया चीफ जस्टिस को फोन
Explainer: बिहार के रण में RSS ने उतारा 'मिशन त्रिशूल', क्या विपक्ष के लिए बनेगा सिर
rss
Explainer: बिहार के रण में RSS ने उतारा 'मिशन त्रिशूल', क्या विपक्ष के लिए बनेगा सिर
बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी SIR की मांग, संजय निरुपम बोले- यहां फर्जी वोटरों...
Sanjay Nirupam
बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी SIR की मांग, संजय निरुपम बोले- यहां फर्जी वोटरों...