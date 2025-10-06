एक साथ 3 गोल्ड मेडल... पैरा बैडमिंटन 2025 में प्रमोद भगत का जलवा, रच दिया नया इतिहास

प्रथम पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में प्रमोद भगत एक साथ तीन गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. उन्होंने सुकांत कदम के साथ मिलकर पुरुष युगल वर्ग में अपने नाम गोल्ड मेडल किया. उन्होंने प्रथम आबिया पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय 2025 में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए तीन स्वर्ण पदक जीते और वैश्विक पैरा बैडमिंटन सर्किट में अपना दबदबा फिर से स्थापित किया. यह टूर्नामेंट 30 सितंबर से 5 अक्टूबर, 2025 तक आबिया में आयोजित किया गया था.

मंटू को शिकस्त

भगत ने पुरुष एकल SL3 का खिताब अपने नाम किया. उन्होंने हमवतन मंटू कुमार को एक रोमांचक फाइनल में 21-7, 9-21, 21-9 से मात दी. अपने विशिष्ट संयम और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए, भगत ने दूसरा गेम हारने के बाद जोरदार वापसी करते हुए तीन गेम में जीत हासिल की. इसके बाद उन्होंने सुकांत कदम के साथ मिलकर पुरुष युगल में पेरू के गेर्सन जेयर वर्गास लोस्टानौल और डायना रोजास गोलाक को 21-13, 21-17 से धूल चटाई और गोल्ड जीता.

कैसे जीता तीसरा गोल्ड

भगत ने मिश्रित युगल SL3-SU5 वर्ग में तीसरा स्वर्ण पदक जीता. इस बार उन्होंने आरती पाटिल के साथ मिलकर एक और रोमांचक फाइनल जीता. जिससे भारत के सबसे प्रतिष्ठित पैरा बैडमिंटन स्टार के रूप में उनकी स्थिति और मजबूत हुई. तीन स्वर्ण पदक जीतने के बाद, प्रमोद भगत ने कहा, 'हर जीत मुझे अपनी सीमाओं को और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है. इस स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना और भारत का नाम रोशन करना हमेशा खास होता है. मुझे इन जीतों के पीछे की कड़ी मेहनत और सहयोगी टीम पर गर्व है.'

सुकांत भी हुए खुश

युगल में भगत के साथी सुकांत कदम ने भी उनके प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, 'प्रमोद के साथ खेलना मुझे हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है. कोर्ट पर हमारी समझ हर मैच के साथ और मज़बूत होती गई है. इस जीत से हमें आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए बहुत आत्मविश्वास मिला है.'