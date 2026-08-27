2036 ओलंपिक के लिए नई तैयारी! PM मोदी कर रहे युवा एथलीट्स से संवाद, कहा- 'जो खेले वो खिले'

प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन के बाद देश भर के हिस्सा लेने वाले संस्थान में एक साथ फिजिकल प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे. आईआईटी, आईआईएम, एम्स, जाने-माने मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले संस्थान हैं. यह पहल चार बड़े क्षेत्रों पर फोकस करेगी. जमीनी स्तर पर खेल संरचना को मजबूत करना, कोचिंग और प्रतियोगी मौके, 2036 ओलंपिक्स को ध्यान में रखते हुए प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें विकसित करना, गवर्नेंस और नेतृत्व में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना और युवाओं को भविष्य के लिए तैयार स्किल्स, वॉलंटियरिंग के मौके और देश बनाने के रास्ते देना.