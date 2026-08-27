Add Zee Business As A Preferred Source
App

2036 ओलंपिक के लिए नई तैयारी! PM मोदी कर रहे युवा एथलीट्स से संवाद, कहा- 'जो खेले वो खिले'

पीएम मोदी 'खेलो इंडिया डायलॉग - खेल की बात, प्रधानमंत्री मोदी के साथ' के तहत युवा एथलीटों और युवा नेताओं को संबोधित कर रहे हैं. यह इवेंट नेशनल स्पोर्ट्स डे 2026 के मौके पर 1,500 से ज्यादा शिक्षण संस्थानों में वर्चुअली आयोजित हो रहा है. पीएम मोदी ने कहा कि खेल में खिलना देश का गौरव बढ़ाना है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 27, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:42 AM IST
2036 ओलंपिक के लिए नई तैयारी! PM मोदी कर रहे युवा एथलीट्स से संवाद, कहा- 'जो खेले वो खिले'
Image Credit: PM Modi Khelo India

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कृति सेनन Ad विवाद में नया मोड़! सोनू निगम के बयान से मचा हड़कंप; सामने आई हकीकत
2
3
4
5