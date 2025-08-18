प्राइज मनी से लेकर नाइट मैच तक...सबसे अलग क्यों है यूएस ओपन? जान लें 3 अनोखे फैक्ट्स

US Open Unique Facts: साल का चौथा और आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन 24 अगस्त से 7 सितंबर तक खेला जाएगा. इटली के यानिक सिनर खिताब बचाने के लिए मेंस सिंगल्स में उतरेंगे. वहीं, विमेंस सिंगल्स में बेलारूस की आर्यना सबालेंका ट्रॉफी डिफेंड करने के लिए उतरेंगी. वर्तमान में यह टूर्नामेंट एक्रिलिक हार्ड कोर्ट की सतह पर खेला जाता है. हालांकि यूएस ओपन टेनिस के चार प्रमुख ग्रैंड स्लैम में से एक है, लेकिन कुछ चीजें इसे एक अनोखी प्रतियोगिता बनाती है.

पुराने टेनिस टूर्नामेंट में एक

1881 में यूएस नेशनल चैंपियनशिप के रूप में स्थापित यह टूर्नामेंट दुनिया के सबसे पुराने टेनिस टूर्नामेंटों में से एक है. दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल की पांच चैंपियनशिप अलग-अलग स्थानों पर होती थीं, लेकिन 1978 में यह टूर्नामेंट फ्लशिंग मीडोज में स्थानांतरित हो गया.

यूएस ओपन के तीन अनोखे फैक्ट्स

1. रात में खेले जाने वाले मैच

1975 से शुरू हुई परंपरा के अनुसार, यूएस ओपन रात में मैच आयोजित करने वाला पहला ग्रैंड स्लैम था. यह एकमात्र ऐसा प्रमुख टूर्नामेंट है जो नियमित रूप से रात में मैच निर्धारित करता है. टूर्नामेंट के रात्रि सत्र अपनी जीवंत और ऊर्जावान माहौल के लिए जाने जाते हैं. विशेष रूप से आर्थर ऐश स्टेडियम में होने वाले सत्रों को दर्शकों का बहुत ध्यान मिलता है. हालांकि, देर रात तक चलने वाले मैचों के लिए इन लोकप्रिय सत्रों की आलोचना भी हुई है.

2. तीन अलग-अलग सतहों पर खेला गया एकमात्र ग्रैंड स्लैम

आमतौर पर टेनिस में एक ग्रैंड स्लैम को एक विशेष प्रकार की सतह से भी जोड़ा जाता है. फ्रेंच ओपन अपने क्ले कोर्ट के लिए जाना जाता है, विंबलडन अपने ग्रास कोर्ट के लिए, जबकि ऑस्ट्रेलियन ओपन में सिंथेटिक हार्ड कोर्ट का उपयोग किया जाता है. यूएस ओपन एक्रिलिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था. यह एकमात्र ऐसा मेजर है जो तीन अलग-अलग सतहों पर खेला गया है. 1881 से 1974 तक यह घास पर खेला गया और 1975 से 1977 तक क्ले पर. 1978 में टूर्नामेंट ने अपना वर्तमान स्वरूप लिया और अब मैच हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं.

3. समान प्राइज मनी देने वाला पहला इवेंट

1973 में यूएस ओपन पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान प्राइज मनी की पेशकश करने वाला पहला खेल आयोजन बन गया. यह निर्णय काफी हद तक बिली जीन किंग के कड़े रुख और वकालत के कारण हुआ था. महिला टेनिस खिलाड़ियों को अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में बहुत कम भुगतान किया जाता था, लेकिन बिली ने इस मामले पर एक रुख अपनाया. उन्होंने धमकी दी कि अगर महिलाओं को पुरुषों के बराबर भुगतान नहीं किया गया तो वह इस आयोजन का बहिष्कार करेंगी, जिससे एक ऐतिहासिक बदलाव आया. 1973 में प्रतिस्पर्धा करने वाले पुरुषों और महिलाओं ने $100,000 की कुल प्राइज मनी के लिए खेला, जिसमें पुरुष और महिला एकल दोनों चैंपियंस के लिए $25,000 का प्राइज शामिल था.