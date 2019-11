Pro Boxing: विजेंदर की लगातार 12वीं जीत, 2 बार के कॉमनवेल्थ चैंपियन को किया ढेर

दुबई: अनुभवी भारतीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने प्रो-बॉक्सिंग (Pro Boxing) में अपना अजेय अभियान जारी रखा है. उन्होंने यहां शुक्रवार रात हुए मुकाबले में दो बार के कॉमनवेल्थ सुपर मिडलवेट चैंपियन चार्ल्स एदामु (Charles Adamu) को हराया. यह विजेंदर सिंह (Vijender Singh) की पेशेवर करियर में लगातार 12वीं जीत है. 34 वर्षीय विजेंदर ने 10 राउंड के इस बाउट में घाना के एदामु को शुरू में ही शिकस्त दे दी.

डब्ल्यूबीओ एशिया पैसिफिक और ओरियंटल सुपरमिडलवेट चैंपियन विजेंदर सिंह ने इस जीत के बाद ट्विटर पर लिखा, ‘दुबई में भी अपना अजेय रिकॉर्ड जारी रखने से खुश हूं. अपने अपने उन सभी दोस्तों और फैंस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरा समर्थन किया और मेरे ऊपर विश्वास रखा.’

यह विजेंदर सिंह की इस साल की दूसरी जीत है. उन्होंने इस साल जुलाई में अमेरिका में माइक स्नाइडर को हराकर अपने पेशेवर करियर की लगातार 11वीं जीत दर्ज की थी.

Happy to continue my winning streak and making it 12-0 here in Dubai. Thanks to all my friends and fans for always supporting and believing in me. pic.twitter.com/YD301s89u1

— Vijender Singh (@boxervijender) November 22, 2019