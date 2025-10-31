PKL: दिल्ली के दबंग फिर बने चैंपियन, ट्रॉफी ताकती रह गई पुनेरी पलटन, कौन रहा जीत का नायक?

PKL: प्रो कबड्डी लीग फाइनल में दिल्ली के दबंगों का जलवा देखने को मिला. दिल्ली केसी ने 12वें सीजन के फाइनल मुकाबले में पुनेरी पल्टन को 31-28 से हराकर दूसरी बार खिताबी जीत दर्ज की. जीत के नायक गौरव रहे. पटना पाइरेट्स और जयपुर पिंक पैंथर्स के बाद दो या उससे अधिक बार खिताब जीतने वाली दिल्ली तीसरी टीम बन गई है. साथ ही मनप्रीत सिंह के बाद जोगिंदर नरवाल दूसरे ऐसे कोच बने, जिन्होंने कोच और कप्तान के तौर पर खिताब जीता है.

इन खिलाड़ियों का जलवा

दिल्ली की जीत में नीरज नरवाल (9) और अजिंक्य पवार (6) ने अहम भूमिका निभाई. आशू (2) के नहीं चल पाने की स्थिति में दिल्ली के डिफेंस ने भी अच्छा काम किया और 10 अंक बटोरे. फजल अत्राचली पूरे मैच में नहीं चले लेकिन अंतिम मिनट में आदित्य शिंदे (10) का शिकार कर उन्होंने दिल्ली की जीत पक्की कर दी. आशू पहली ही रेड पर लपके गए और पहले 10 मिनट में खाता नहीं खोल सके लेकिन नीरज नरवाल की बदौलत दिल्ली ने पल्टन को एक बार आलआउट कर बढ़त ले ली थी.

सुपर टैकल से हुई थी पलटन की वापसी

पलटन ने इसके बाद दो बार सुपर टैकल की स्थिति का लाभ लेकर वापसी की. उसके रेडर नहीं चले लेकिन डिफेंस ने एक के मुकाबले चार अंक लेकर उसे मुकाबले में बनाए रखा. पहले क्वार्टर की समाप्ति तक दिल्ली 8-6 से आगे थी जबकि पल्टन के लिए सुपर टैकल आन था. ब्रेक के बाद सौरव ने डू ओर डाई रेड पर असलम को लपक पलटन को दो खिलाड़ियों तक सीमित कर दिया. पल्टन न तीसरे सुपर टैकल के साथ स्कोर 8-9 कर दिया.

अंत तक चली कांटे की टक्कर

रोमांचक खेल जारी रहा क्योंकि दिल्ली के लिए सुपर टैकल आन हुआ और आशू ने बोनस के साथ अपना खाता खोला. फिर तीन के डिफेंस में पंकज डू ओर डाई पर आए और लपक लिए गए. इस दो अंक के साथ दिल्ली ने 8 की लीड ले ली लेकिन आदित्य ने रिनिंग हैंड टच के साथ दिल्ली को दो खिलाड़ी तक सीमित किया और फिर आलआउट लेकर स्कोर 25-28 कर दिया. आलइन के बाद आदित्य ने सौरव को आउठ कर फासला 2 का कर दिया.

नीरज ने बोनस के साथ लीड 3 की कर दी लेकिन आदित्य ने मल्टीप्वांटर के साथ स्कोर 28-29 कर दिया. आदित्य फिर रेड पर गए लेकिन फजल ने उन्हें लपक दिल्ली की जीत पक्की कर दी. फिर आशू गए और एक अंक लेकर दिल्ली को तीन अंक से जीत और दूसरा खिताब दिला दिया. इस सीजन में दोनों टीमों के बीच यह चौथा मैच था और पहली बार मैच का परिणाम निर्धारित समय में खत्म हुआ. इससे पहले के तीनों मुकाबले टाई रहे थे.