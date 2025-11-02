Advertisement
WFI का मिशन ओलंपिक... अब आईपीएल की तरह प्रो रेसलिंग लीग, 7 साल बाद होगी टूर्नामेंट की वापसी

Pro Wrestling League: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) ने जमीन से जुड़े इस खेल के प्रशंसकों को बड़ी खुशखबरी दी है. उसने प्रो रेसलिंग लीग की वापसी का ऐलान कर दिया है. 2019 के बाद पहली बार 2026 में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा.

Nov 02, 2025
Pro Wrestling League: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) ने जमीन से जुड़े इस खेल के प्रशंसकों को बड़ी खुशखबरी दी है. उसने प्रो रेसलिंग लीग की वापसी का ऐलान कर दिया है. 2019 के बाद पहली बार 2026 में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा. अगले साल होने वाले ओलंपिक खेलों की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए लीग में कई बदलाव किए जाएंगे. लीग के अब तक चार सीजन हुए हैं. 2015, 2017, 2018 और 2019 के बाद फैंस को इसका बेसब्री से इंतजार है.

लैंगिक समानता पर फोकस

लीग का एक मुख्य उद्देश्य लैंगिक समानता का समर्थन करना है. यह फोकस कुश्ती में वैश्विक बदलाव के साथ पूरी तरह से सही समय पर है, जैसा कि 2024 पेरिस ओलंपिक में महिला पहलवानों की ऐतिहासिक उपलब्धि से स्पष्ट है. भारतीय महिला पहलवानों ने हाल के वर्षों में विश्व मंच पर देश के लिए पदकों का एक बड़ा हिस्सा जीतकर लगातार अपनी क्षमता से अधिक प्रदर्शन किया है. इस लीग में शीर्ष भारतीय पहलवान रूस, कजाकिस्तान और अन्य देशों की कुश्ती महाशक्तियों के सितारों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे.

भारतीय कुश्ती महासंघ की खास तैयारी

भारतीय कुश्ती महासंघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है. महासंघ के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कहा, ''आईपीएल ने प्रदर्शित किया कि एक संरचित लीग कैसे घरेलू प्रतिभाओं को खोजती है और उन्हें विश्व मंच पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका देती है. प्रो रेसलिंग लीग 2026 उस सफलता को दोहराने की हमारी प्रतिबद्धता है. यह वह प्रशिक्षण मैदान होगा जो ओलंपिक, एशियाई खेल और अन्य प्रतिष्ठित आयोजनों के लिए पदक विजेताओं की हमारी अगली पीढ़ी का उत्पादन करेगा.  इसके अलावा यह लीग हमारी 'मातृ शक्ति' को इस नए युग के लिए तैयार करने वाली उत्प्रेरक होगी, यह सुनिश्चित करेगी कि उच्चतम स्तर पर हावी होने के लिए तैयार महिला चैंपियनों की पाइपलाइन बनाने के लिए समान प्रमुखता और निवेश हो.''

बृज भूषण शरण सिंह ने क्या कहा?

इस दौरान WFI के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह भी मौजूद थे. बृज भूषण शरण सिंह ने कहा, ''कुश्ती सिर्फ भारत में एक खेल नहीं है, यह हमारी विरासत है, जो हमारी मिट्टी और संस्कृति में निहित है. वर्षों से मैंने हमारे अखाड़ों में फलने-फूलने वाली अपार प्रतिभा को देखा है, अक्सर उन्हें वह मंच नहीं मिल पाता जिसके वे हकदार हैं. प्रो रेसलिंग लीग की वापसी वह बहुप्रतीक्षित मंच है जो इस पारंपरिक खेल को एक वैश्विक, पेशेवर पायदान पर ले जाएगा. यह लीग सुनिश्चित करेगी कि गौरव का सपना देखने वाले हर युवा पहलवान के पास स्थानीय अखाड़े से लेकर इंटरनेशनल पोडियम तक का रास्ता स्पष्ट हो. हम इसे दुनिया की सबसे प्रमुख कुश्ती लीग बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.''

क्या है लीग का आर्थिक मॉडल?

लीग संरचना पर प्रो रेसलिंग लीग के अध्यक्ष और प्रमोटर दयान फारूकी ने कहा, ''प्रो रेसलिंग लीग को एक प्रमुख फ्रेंचाइजी-आधारित इकोसिस्टम के रूप में डिजाइन किया गया है. हम निजी निगमों और निवेशकों के लिए टीमों के मालिक होने के लिए एक आकर्षक उत्पाद बना रहे हैं, जो अन्य प्रमुख लीगों के सफल वाणिज्यिक ढांचे को दर्शाता है. यह संरचना खेल की प्रोफाइल को ऊपर उठाने और दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करने के लिए एक आत्म-निर्भर मॉडल बनाने के लिए आवश्यक है.''

पहलवानों के जीवन को बदलने का लक्ष्य

प्रो रेसलिंग लीग के सीईओ अखिल गुप्ता ने लीग के खिलाड़ी-केंद्रित मॉडल की रूपरेखा बताई. उन्होंने कहा, ''हमारा दृष्टिकोण एक पहलवान के जीवन को बदलना है. हम एक मजबूत आर्थिक मॉडल बना रहे हैं जहां पहलवानों को पेशेवर एथलीटों के रूप में महत्व दिया जाता है. संरचित अनुबंधों, लीग-व्यापी प्रोत्साहनों और फ्रेंचाइजी साझेदारी के माध्यम से हम वह वित्तीय स्थिरता प्रदान करेंगे जो हमारे चैंपियनों को पूरी तरह से भारत के लिए पदक जीतने पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है.'' प्रो रेसलिंग लीग के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) सुमित दुबे इन महत्वपूर्ण साझेदारियों के निर्माण का नेतृत्व करेंगे. 

