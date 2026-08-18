/पुलेला गोपीचंद से चार कदम आगे निकली गायत्री, 23 साल की उम्र में अर्जुन अवॉर्ड में नाम, पिता को किस उम्र में मिला था ये सम्मान

नेशनल स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स के लिए खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों की लिस्ट का ऐलान कर दिया है. इस लिस्ट में कुल 17 एथलीट्स शामिल हैं. इनमें से एक नाम बैडमिंटन की उभरती स्टार गायत्री गोपीचंद का भी है, जिन्हें महज 23 साल की उम्र में इस अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा. उनके पिता पुलेला गोपीचंद भी बैडमिंटन के जाने-माने खिलाड़ी रहे हैं. लेकिन बेटी उनसे भी चार कदम आगे निकली हैं. पुलेला गोपीचंद ने 26 साल की उम्र में अर्जुन अवॉर्ड जीता था.
4 मार्च 2003 को जन्मी गायत्री, पुलेला गोपीचंद और पी.वी.वी. लक्ष्मी (आठ बार की नेशनल चैंपियन, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट और ओलंपियन) की बेटी हैं. बैडमिंटन उनके परिवार की नसों में है, पुलेला गोपीचंद भारतीय बैडमिंटन के दिग्गज हैं और अब उन्होंने अपनी बेटी को भी तैयार कर दिया है. पुलेला गोपीचंद ने इंग्लैंड ओपन समेत कई अंतरराष्ट्रीय खिताब जीते. रिटायरमेंट के बाद वे देश के सबसे सफल कोच बने और साइना नेहवाल तथा पी.वी. सिंधु जैसे ओलंपिक पदक विजेताओं को तैयार किया.
गायत्री ने बेहद कम उम्र में ही गोपीचंद अकादमी में ही ट्रेनिंग शुरू की. 15 साल की उम्र में वे अंडर-17 में नंबर-1 बन गईं और 2018 एशियाई खेलों की भारतीय टीम की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी. 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों में सिंगल्स सिल्वर और टीम गोल्ड जीता. कोविड के बाद उन्होंने डबल्स पर फोकस किया और ट्रेसा जॉली के साथ जोड़ी बनाई. दोनों ने 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन में महिला डबल्स के सेमीफाइनल तक पहुंचकर सबका ध्यान खींचा.
गायत्री के खेल के बारे में बात करते हुए पुलेला ने कहा था, कि "बैडमिंटन उसकी पहली पसंद थी, मैंने कोई दबाव नहीं दिया और यही कहा है कि अगर तुम नहीं खेलना चाहती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन वह खुद मुझसे ज़्यादा इसे खेलना चाहती है और इस बात से मुझे बहुत खुशी है." गायत्री का सफर अभी लंबा है, लेकिन अर्जुन अवॉर्ड हासिल कर उन्होंने साबित कर दिया है कि वे पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए नई ऊंचाइयां छू रही हैं.
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1. राजीव गांधी खेल रत्न (2001)
2. पद्म श्री (2005)
3. द्रोणाचार्य पुरस्कार (2009) खेल कोचिंग में बेहतरीन काम के लिए
4. पद्म भूषण (2014)
इमेज में दी गई तालिका के आधार पर विवरण इस प्रकार है:
|खिलाड़ी का नाम
|अनुशासन
|श्री तेजस्विन शंकर
|एथलेटिक्स
|श्री मोहम्मद अजमल वी
|एथलेटिक्स
|सुश्री प्रियंका गोस्वामी
|एथलेटिक्स
|सुश्री ट्रीसा जॉली
|बैडमिंटन
|सुश्री पुलेला गायत्री गोपीचंद
|बैडमिंटन
|श्री नरेंद्र
|मुक्केबाजी
|श्री विदित संतोष गुजराती
|शतरंज
|सुश्री दिव्या जितेंद्र देशमुख
|शतरंज
|श्री धनुष श्रीकांत
|डीफ शूटिंग
|सुश्री लालरेमसियामी
|हॉकी
|श्री राजकुमार पाल
|हॉकी
|श्री सुरजीत
|कबड्डी
|सुश्री पूजा
|कबड्डी
|श्री रुद्रांश खंडेलवाल
|पैराशूटिंग
|सुश्री एकता भयान
|पैरा एथलेटिक्स
|श्री अरविंद सिंह
|रोइंग
|श्री अखिल शेओरान
|शूटिंग