/पुलेला गोपीचंद से चार कदम आगे निकली गायत्री, 23 साल की उम्र में अर्जुन अवॉर्ड में नाम, पिता को किस उम्र में मिला था ये सम्मान

गायत्री के खेल के बारे में बात करते हुए पुलेला ने कहा था, कि "बैडमिंटन उसकी पहली पसंद थी, मैंने कोई दबाव नहीं दिया और यही कहा है कि अगर तुम नहीं खेलना चाहती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन वह खुद मुझसे ज़्यादा इसे खेलना चाहती है और इस बात से मुझे बहुत खुशी है." गायत्री का सफर अभी लंबा है, लेकिन अर्जुन अवॉर्ड हासिल कर उन्होंने साबित कर दिया है कि वे पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए नई ऊंचाइयां छू रही हैं.