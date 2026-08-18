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पुलेला गोपीचंद से चार कदम आगे निकली गायत्री, 23 साल की उम्र में अर्जुन अवॉर्ड में नाम, पिता को किस उम्र में मिला था ये सम्मान

खेल मंत्रालय ने 18 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स के लिए खिलाड़ियों की लिस्ट का ऐलान किया. इस लिस्ट में कुल 17 भारतीय एथलीट्स के नाम थे. इनमें से एक नाम बैडमिंटन स्टार गायत्री गोपीचंद का भी था, जिन्होंने महज 23 साल की उम्र में उपलब्धि हासिल कर ली है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 18, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 05:28 PM IST
पुलेला गोपीचंद से चार कदम आगे निकली गायत्री, 23 साल की उम्र में अर्जुन अवॉर्ड में नाम, पिता को किस उम्र में मिला था ये सम्मान

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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