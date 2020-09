पीवी सिंधु ने मानी बैडमिंटन संघ की अपील, उबर कप में बढ़ी भारत की उम्मीद

नई दिल्ली. आगामी 3 से 11 अक्तूबर तक आयोजित होने वाले थामस एंड उबर कप में भारतीय बैडिमंटन दल के अच्छा खेल दिखाने की उम्मीद अचानक उस समय बढ़ गई, जब वर्ल्ड चैंपियन शटलर पीवी सिंधु (PV Sindhu) ने खुद को सलेक्शन के लिए उपलब्ध घोषित कर दिया. सिंधु ने भारतीय बैडमिंटन संघ (BAI) के अध्यक्ष हिमांता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) की अपील के बाद इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए अपनी सहमति भेज दी है.

I have requested @Pvsindhu1 to join the team as we have a favourable draw and have the best chance to take a shot at a medal at the ThomasUberCup. She has agreed and will prepone her family function so that she can be part of the Indian Team and play for the country @BAI_Media

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 7, 2020