पीवी सिंधु और आयुष हुए आउट, त्रिशा-गायत्री ने मचाया धमाल, क्वार्टरफाइनल में एंट्री

भारत की स्टार पीवी सिंधु का सफर नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में 88वें मिनट में खत्म हो गया. वह करारी हार के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो गईं. लेकिन डबल्स में भारत की ऐतिहासिक जीत रही. पिछले 11 सालों में कोई भारतीय जोड़ी नहीं कर पाई थी. दुनिया की 39वें नंबर की इस भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को सीधे गेमों में 21-16, 21-12 से हराकर बाहर का रास्ता दिखा दिया.
साल 2015 में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा के बाद विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली यह पहली भारतीय विमेंस डबल्स जोड़ी बन गई है. मैच के बाद गायत्री ने बताया कि कोच के अनुसार आक्रामक खेल उनकी ताकत साबित हुआ. वहीं, बात करें मेंस डबल्स में भारत की स्टार जोड़ी सात्विक और चिराग शेट्टी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जोड़ियों में क्यों गिना जाता है. मलेशिया के जुनैदी आरिफ और याप रॉय किंग के खिलाफ पहला गेम 21-23 से गंवाने के बाद भारतीय जोड़ी ने हैरतअंगेज वापसी की.
दूसरे गेम में सात्विक-चिराग 16-18 से पीछे थे, लेकिन फिर पलक झपकते मैच की काया पलट दी. दोनों ने ये राउंड 21-19 से गेम अपने नाम किया. निर्णायक गेम में भी 12-15 से पिछड़ते हुए दोनों ने लगातार पॉइंट्स बटोरे और 21-17 से जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया. पीवी सिंधु को चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त वांग झी यी के खिलाफ सिंधु 21-11, 15-21, 21-17 से एकतरफा हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन डबल्स में भारत का जलवा दिखा.
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विमेंस सिंगल्स ही नहीं बल्कि मेंस सिंगल्स में भी भारत के हाथ निराशा लगी. भारत के उभरते हुए खिलाड़ी आयुष शेट्टी का शानदार सफर इंडोनेशिया के अलवी फरहान के हाथों 21-19, 21-11 से हार के साथ समाप्त हो गया. मिक्स्ड डबल्स में भी ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा. सिंगल्स में निराशा हाथ लगने के बाद अब पूरे देश की उम्मीदें सात्विक-चिराग और त्रिशा-गायत्री पर टिकी हैं, जो क्वार्टर फाइनल में चीनी जोड़ियों के खिलाफ मेडल पक्का करने के इरादे से उतरेंगे.