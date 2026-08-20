पीवी सिंधु और आयुष हुए आउट, त्रिशा-गायत्री ने मचाया धमाल, क्वार्टरफाइनल में एंट्री

साल 2015 में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा के बाद विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली यह पहली भारतीय विमेंस डबल्स जोड़ी बन गई है. मैच के बाद गायत्री ने बताया कि कोच के अनुसार आक्रामक खेल उनकी ताकत साबित हुआ. वहीं, बात करें मेंस डबल्स में भारत की स्टार जोड़ी सात्विक और चिराग शेट्टी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जोड़ियों में क्यों गिना जाता है. मलेशिया के जुनैदी आरिफ और याप रॉय किंग के खिलाफ पहला गेम 21-23 से गंवाने के बाद भारतीय जोड़ी ने हैरतअंगेज वापसी की.