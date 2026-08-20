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पीवी सिंधु और आयुष हुए आउट, त्रिशा-गायत्री ने मचाया धमाल, क्वार्टरफाइनल में एंट्री

नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में गुरुवार का दिन भारतीय बैडमिंटन फैंस के लिए भावनाओं का रोलरकोस्टर साबित हुआ. भारत की स्टार पीवी सिंधु का सफर खत्म हुआ, लेकिन त्रिशा और गायत्री ने महफिल लूट ली.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 20, 2026, 11:24 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:24 PM IST
पीवी सिंधु और आयुष हुए आउट, त्रिशा-गायत्री ने मचाया धमाल, क्वार्टरफाइनल में एंट्री
Image Credit: पीवी सिंधु बाहर, डबल्स मे भारत ने रचा इतिहास.

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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