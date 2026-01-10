Advertisement
trendingNow13069496
Hindi Newsखेल-खिलाड़ीपीवी सिंधु का सपना टूटा, सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर-2 खिलाड़ी ने दी शिकस्त, मलेशिया ओपन से कर दिया बाहर

पीवी सिंधु का सपना टूटा, सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर-2 खिलाड़ी ने दी शिकस्त, मलेशिया ओपन से कर दिया बाहर

पीवी सिंधु का सपना टूट गया है. सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर-2 खिलाड़ी ने भारत की इस स्टार शटलर को मात दे दी है. पीवी सिंधु मलेशिया ओपन से बाहर हो गई हैं. शनिवार को खेले गए सेमीफाइनल में उन्हें दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी चीन की वांग झियी से 16-21, 15-21 से हार का सामना करना पड़ा. पीवी सिंधु दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट वांग झियी के खिलाफ दबाव नहीं बना सकीं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jan 10, 2026, 10:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पीवी सिंधु का सपना टूटा, सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर-2 खिलाड़ी ने दी शिकस्त, मलेशिया ओपन से कर दिया बाहर

पीवी सिंधु का सपना टूट गया है. सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर-2 खिलाड़ी ने भारत की इस स्टार शटलर को मात दे दी है. पीवी सिंधु मलेशिया ओपन से बाहर हो गई हैं. शनिवार को खेले गए सेमीफाइनल में उन्हें दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी चीन की वांग झियी से 16-21, 15-21 से हार का सामना करना पड़ा. पीवी सिंधु दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट वांग झियी के खिलाफ दबाव नहीं बना सकीं. पैर की चोट से उबरने के बाद अपना पहला टूर्नामेंट खेल रही सिंधु ने दूसरे गेम में 11-6 की बढ़त भी गंवा दी.

पीवी सिंधु का सपना टूटा

हार के साथ ही टूर्नामेंट में उनके सफर का निराशाजनक अंत हो गया. पीवी सिंधु ने वांग झियी को मुकाबले की शुरुआत में कड़ी टक्कर दी. उन्होंने जोरदार शॉट लगाए और अपने खास क्रॉस-कोर्ट स्मैश लगाकर 5-2 की बढ़त बना ली, लेकिन वांग के हल्के टच ने उन्हें लगातार अंक दिलाकर बराबरी करने में मदद की. पहले गेम में एक समय सिंधु 9-7 से आगे चल रही थीं, लेकिन चीनी खिलाड़ी ने एक बार फिर वापसी की और इंटरवल पर सिंधु के नेट पर शॉट चूकने पर एक अंक की मामूली बढ़त बना ली.

Add Zee News as a Preferred Source

सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर-2 खिलाड़ी ने दे दी शिकस्त

मैच फिर से शुरू होने के बाद स्कोर एक समय 13-13 से बराबर था. 15-14 पर, वांग ने लगातार आक्रामक शॉट्स से दबाव बढ़ाया. वह 18-14 पर पहुंच गईं, एक जबरदस्त रैली में एक अंक गंवाया, फिर चार गेम अंक हासिल किए और ओपनर खत्म किया क्योंकि सिंधु वाइड चली गईं. दूसरे गेम में सिंधु दो गलतियों के बाद 1-3 पर फिसल गईं, लेकिन उन्होंने वापसी की, और 6-3 से आगे निकलने के लिए जोरदार रैली बनाईं.

मलेशिया ओपन से कर दिया बाहर

वांग ने अंतर कम किया, फिर भी सिंधु ने बीच के समय में अपनी विरोधी खिलाड़ी को तेज एंगल से कोनों की ओर धकेलकर अपना दबदबा बनाया, जिससे ब्रेक तक 11-6 की बढ़त हो गई. वांग ने दोबारा गेम शुरू होने के बाद जोरदार वापसी की, तेज रैलियों में हिस्सा लिया, लेकिन सिंधु ने लगभग परफेक्ट नेट शॉट्स से जवाब दिया और 13-9 से आगे रहीं. वांग ने फिर वापसी की, जब सिंधु के शॉट्स बाहर और नेट में चले गए, और 13-13 से बराबरी कर ली. इसके बाद 16-13 की बढ़त के साथ वांग झियी ने मैच अपने नाम कर लिया.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

PV Sindhu

Trending news

आंसुओं में बहे अरमान, चौपट हुए ख्वाब; 'राजनीतिक रार' ने क्लोज किया चैप्टर
vaishno devi medical college
आंसुओं में बहे अरमान, चौपट हुए ख्वाब; 'राजनीतिक रार' ने क्लोज किया चैप्टर
दिल्ली नहीं ये शहर बना प्रदूषण की राजधानी! नाम जानकर हो जाएंगे दंग
most polluted city
दिल्ली नहीं ये शहर बना प्रदूषण की राजधानी! नाम जानकर हो जाएंगे दंग
नहीं थम रहा था शोर, सुनवाई छोड़कर चली गईं जज, HC में ED और ममता बनर्जी के बीच टकराव
Mamata Banerjee
नहीं थम रहा था शोर, सुनवाई छोड़कर चली गईं जज, HC में ED और ममता बनर्जी के बीच टकराव
मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं...शहीद बेटे की प्रतिमा पर मां ने ओढ़ाया कंबल
viral video
मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं...शहीद बेटे की प्रतिमा पर मां ने ओढ़ाया कंबल
वो करें तो प्रेम, हम करें तो लव जिहाद..उद्धव का BJP पर तंज, 'हिंदुत्व' पर कही ये बात
uddhav thackeray
वो करें तो प्रेम, हम करें तो लव जिहाद..उद्धव का BJP पर तंज, 'हिंदुत्व' पर कही ये बात
मॉर्डन सुविधाएं वाली सोसायटी भी सुरक्षित नहीं? आंखे खोल देने वाले अपराध का विश्लेषण
DNA
मॉर्डन सुविधाएं वाली सोसायटी भी सुरक्षित नहीं? आंखे खोल देने वाले अपराध का विश्लेषण
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
DNA
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
'हिजाब पहने महिला बनेगी भारत की PM...,' महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ओवैसी का बयान
Maharashtra Election
'हिजाब पहने महिला बनेगी भारत की PM...,' महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ओवैसी का बयान
'मोदी ने कॉल नहीं किया...' US के झूठ पर भारत का पलटवार, बोला - 8 बार कर चुके हैं बात
India US News in Hindi
'मोदी ने कॉल नहीं किया...' US के झूठ पर भारत का पलटवार, बोला - 8 बार कर चुके हैं बात
सोमनाथ के नवनिर्माण में पोरबंदर से आया था पहला दान, स्वाभिमान पर्व की अनसुनी कहानी
Somnath
सोमनाथ के नवनिर्माण में पोरबंदर से आया था पहला दान, स्वाभिमान पर्व की अनसुनी कहानी