पीवी सिंधु का सपना टूटा, सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर-2 खिलाड़ी ने दी शिकस्त, मलेशिया ओपन से कर दिया बाहर

पीवी सिंधु का सपना टूट गया है. सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर-2 खिलाड़ी ने भारत की इस स्टार शटलर को मात दे दी है. पीवी सिंधु मलेशिया ओपन से बाहर हो गई हैं. शनिवार को खेले गए सेमीफाइनल में उन्हें दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी चीन की वांग झियी से 16-21, 15-21 से हार का सामना करना पड़ा. पीवी सिंधु दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट वांग झियी के खिलाफ दबाव नहीं बना सकीं. पैर की चोट से उबरने के बाद अपना पहला टूर्नामेंट खेल रही सिंधु ने दूसरे गेम में 11-6 की बढ़त भी गंवा दी.

पीवी सिंधु का सपना टूटा

हार के साथ ही टूर्नामेंट में उनके सफर का निराशाजनक अंत हो गया. पीवी सिंधु ने वांग झियी को मुकाबले की शुरुआत में कड़ी टक्कर दी. उन्होंने जोरदार शॉट लगाए और अपने खास क्रॉस-कोर्ट स्मैश लगाकर 5-2 की बढ़त बना ली, लेकिन वांग के हल्के टच ने उन्हें लगातार अंक दिलाकर बराबरी करने में मदद की. पहले गेम में एक समय सिंधु 9-7 से आगे चल रही थीं, लेकिन चीनी खिलाड़ी ने एक बार फिर वापसी की और इंटरवल पर सिंधु के नेट पर शॉट चूकने पर एक अंक की मामूली बढ़त बना ली.

Add Zee News as a Preferred Source

सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर-2 खिलाड़ी ने दे दी शिकस्त

मैच फिर से शुरू होने के बाद स्कोर एक समय 13-13 से बराबर था. 15-14 पर, वांग ने लगातार आक्रामक शॉट्स से दबाव बढ़ाया. वह 18-14 पर पहुंच गईं, एक जबरदस्त रैली में एक अंक गंवाया, फिर चार गेम अंक हासिल किए और ओपनर खत्म किया क्योंकि सिंधु वाइड चली गईं. दूसरे गेम में सिंधु दो गलतियों के बाद 1-3 पर फिसल गईं, लेकिन उन्होंने वापसी की, और 6-3 से आगे निकलने के लिए जोरदार रैली बनाईं.

मलेशिया ओपन से कर दिया बाहर

वांग ने अंतर कम किया, फिर भी सिंधु ने बीच के समय में अपनी विरोधी खिलाड़ी को तेज एंगल से कोनों की ओर धकेलकर अपना दबदबा बनाया, जिससे ब्रेक तक 11-6 की बढ़त हो गई. वांग ने दोबारा गेम शुरू होने के बाद जोरदार वापसी की, तेज रैलियों में हिस्सा लिया, लेकिन सिंधु ने लगभग परफेक्ट नेट शॉट्स से जवाब दिया और 13-9 से आगे रहीं. वांग ने फिर वापसी की, जब सिंधु के शॉट्स बाहर और नेट में चले गए, और 13-13 से बराबरी कर ली. इसके बाद 16-13 की बढ़त के साथ वांग झियी ने मैच अपने नाम कर लिया.