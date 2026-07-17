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पीवी सिंधु ने खत्म किया इंतजार... 16 साल बाद जापान ओपन के सेमीफाइनल में एंट्री, ऐसा करने वाली दूसरी भारतीय

बैडमिंटन में भारत की शान पीवी सिंधु ने एक बार फिर देश का नाम रौशन किया है. जापान ओपन में उन्होंने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की. 16 साल में पहली बार कोई भारतीय महिला शटलर जापान ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 17, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:44 PM IST
पीवी सिंधु ने खत्म किया इंतजार... 16 साल बाद जापान ओपन के सेमीफाइनल में एंट्री, ऐसा करने वाली दूसरी भारतीय
Image Credit: Khelo India X

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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