/पीवी सिंधु ने खत्म किया इंतजार... 16 साल बाद जापान ओपन के सेमीफाइनल में एंट्री, ऐसा करने वाली दूसरी भारतीय

बैडमिंटन में भारत की शान पीवी सिंधु ने एक बार फिर देश का नाम रौशन किया है. जापान ओपन में उन्होंने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की. 16 साल में पहली बार कोई भारतीय महिला शटलर जापान ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची है. साल 2011 में इससे पहले साइना नेहवाल ने सेमीफाइनल में एंट्री की थी, जिसके बाद अब जाकर ये इंतजार खत्म हुआ है. दिलचस्प बात है कि बिना मैच खेले ही सिंधू की सेमीफाइनल में एंट्री हुई है.