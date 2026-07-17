/पीवी सिंधु ने खत्म किया इंतजार... 16 साल बाद जापान ओपन के सेमीफाइनल में एंट्री, ऐसा करने वाली दूसरी भारतीय

बैडमिंटन में भारत की शान पीवी सिंधु ने एक बार फिर देश का नाम रौशन किया है. जापान ओपन में उन्होंने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की. 16 साल में पहली बार कोई भारतीय महिला शटलर जापान ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची है. साल 2011 में इससे पहले साइना नेहवाल ने सेमीफाइनल में एंट्री की थी, जिसके बाद अब जाकर ये इंतजार खत्म हुआ है. दिलचस्प बात है कि बिना मैच खेले ही सिंधू की सेमीफाइनल में एंट्री हुई है.
क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की नोजोमी ओकुहरा से होने वाला था. लेकिन शुक्रवार को जापान कि इस खिलाड़ी ने मुकाबले से अपना नाम वापस ले लिया. तीन साल बाद सिंदु सुपर 750 टूर्नामेंट में टॉप-4 में पहुंची हैं. अभी तक ये सीजन सिंधु के लिए शानदार रहा है क्योंकि ये उनक तीसरा सेमीफाइनल होगा.
साल 2023 में डेनमार्क ओपन में भी सिंधु सेमीफाइनल में पहुंची थीं. इसके बाद के सीजन कुछ खास नहीं रहे. लेकिन इस बार सिंधु की किस्मत साथ देती नजर आ रही है. इससे पहले मलेशिया ओपन सुपर 1000 और ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर-500 में उन्होंने टॉप-4 में अपना नाम पक्का किया था. अब सिंधु का टारगेट जापान ओपन का खिताब होगा.
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सेमीफाइनल मुकाबले में पीवी सिंधु का मुकाबला चीन की चेन यूफी से होगा. यूफी वर्ल्ड रैंकिंग्स में चौथे स्थान की खिलाड़ी हैं जबकि सिंधु 10वें नंबर पर हैं. यूफी टोक्यो ओलिंपिक चैंपियन रह चुकी हैं और उन्होंने क्वार्टर फाइनल में कोरिया की वायजे सिम को एकतरफआ शिकस्त दी थी. सिंधु और यूफी के मुकाबले के आंकड़ों की बात करें तो यूफी ने 8-6 की बढ़त बना रखी है. सिंधु पिछले चार मैच लगातार हार चुकी हैं.