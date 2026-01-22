Indonesia Masters 2026: पीवी सिंधु ने रचा इतिहास, बैडमिंटन में बनाया गजब रिकॉर्ड, साइना नेहवाल भी नहीं कर पाईं ऐसा

PV Sindhu Badminton Record: भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 500 टूर्नामेंट के प्री-क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की लाइन होजमार्क कजेरफेल्ट को हरा दिया. यह उनके करियर की 500वीं जीत है. गुरुवार को इस जीत के साथ सिंधु अपने करियर में 500 मैच जीतने वाली छठी महिला सिंगल्स शटलर और ऐसा करने वाली पहली भारतीय भी बन गईं. ऐसी उपलब्धि महान खिलाड़ी साइना नेहवाल भी हासिल नहीं कर पाईं. वह अब संन्यास ले चुकी है. BWF टूर पर सिंधु का जीत-हार का रिकॉर्ड 456-227 है.

सिंधु ने 43 मिनट में जीता मैच

सिंधु का यह शानदार प्रदर्शन लक्ष्य सेन के अपने पुरुष सिंगल्स दूसरे राउंड के प्रतिद्वंद्वी को हराने और क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के बाद आया. उन्हें पहले राउंड में जापान की अनसीडेड मनामी सुइजू ने कड़ी टक्कर दी थी. हालांकि, लाइन होजमार्क के खिलाफ वह पूरी तरह से कंट्रोल में दिखीं. उन्होंने डेनिश शटलर को 43 मिनट में 21-19, 21-18 से हराया. यह अब तक के छह मुकाबलों में डेनमार्क की खिलाड़ी पर सिंधु की पांचवीं जीत थी.

सिंधु के लिए एक मुश्किल चुनौती

यह 2026 में तीन टूर्नामेंट में सिंधु का दूसरा क्वार्टर फाइनल था, इससे पहले वह मलेशिया ओपन सुपर 1000 के सेमीफाइनल तक पहुंची थीं. ऐसा लगता है कि सिंधु ने पिछले हफ्ते इंडिया ओपन में पहले राउंड में बाहर होने की निराशा को पीछे छोड़कर इंडोनेशिया में एक प्रभावशाली प्रदर्शन किया है.

अब वर्ल्ड नंबर-4 प्लेयर से होगी भिड़ंत

दुनिया में 13वें नंबर पर काबिज सिंधु का अगला मुकाबला टॉप सीड और वर्ल्ड नंबर 4 चीन की चेन यू फेई से होगा. सिंधु और फेई अब तक 13 बार एक-दूसरे का सामना कर चुकी हैं और ओवरऑल रिकॉर्ड में फेई 7-6 से थोड़ी आगे हैं. फेई पर भारतीय खिलाड़ी की आखिरी जीत 2019 में आई थी और वह इस रिकॉर्ड को बेहतर बनाने के लिए उत्सुक होंगी.

शानदार फॉर्म में लक्ष्य सेन

इस बीच, 7वीं सीड लक्ष्य ने हांगकांग के वर्ल्ड नंबर 42 जेसन गुनावन को 33 मिनट में 21-10, 21-11 से हराकर टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ी. लक्ष्य ने पिछले हफ्ते इंडिया ओपन में फॉर्म में लौटने के संकेत दिए थे. वह नई दिल्ली में अंतिम आठ राउंड में पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय शटलर बने थे. लक्ष्य क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड नंबर 44 पनितचाफोन टीरारत्सकुल का सामना करेंगे.