बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपिशनशिप: स्टार शटलर सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

बासेल (स्विट्जरलैंड): भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पी.वी. सिंधु (PV Sindhu) ने यहां जारी बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैम्पियनशिप-2019 के अपने तीसरे दौर के मुकाबले में अमेरिका की बेइवन झांग को हराकर चैम्पियनशिप क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया. दुनिया की पांचवें नम्बर की खिलाड़ी सिंधु ने गुरुवार को नौवीं सीड झांग को 21-14, 21-6 से हराया. सिंधु ने 34 मिनट में यह मैच समाप्त किया.

ओलम्पिक रजत पदक विजेता सिंधु ने पहले गेम में अच्छी शुरुआत की और 11-7 की बढ़त बना ली. भारतीय खिलाड़ी ने फिर 17-10 की बढ़त कायम करने के बाद 21-14 से पहला गेम जीत लिया.

Hear @Pvsindhu1 sindhu speak about her today’s win against #BeiwenZhang and the upcoming quarterfinal at the #BWFWorldChampionships2019

दूसरे गेम में भी सिंधु आक्रामक शुरुआत के साथ 11-3 से आगे थी. सिंधु की खेल को देखकर लगने लगा कि झांग भारतीय खिलाड़ी के आगे नतमस्तक नजर आ रही है. सिंधु ने यहां से लगातार अंक लेते हुए 21-6 से गेम और मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया.

.@Pvsindhu1 is the first women's singles player in history to reach the quarterfinals of the #BWFWorldChampionships in each of her first six appearances at the tournament.@BAI_Media #BWFWorldChampionships2019

