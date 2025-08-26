वर्ल्ड चैंपियनशिप में पीवी सिंधु की धमाकेदार शुरुआत, 40 मिनट में ही जीत लिया पहला मैच
भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने पेरिस में वर्ल्ड चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने बुल्गारिया की कालोयाना नलबांटोवा को सीधे गेमों में हराकर राउंड ऑफ 32 में प्रवेश किया. उन्होंने 40 मिनट के अंदर ही इस मुकाबले को जीत लिया. उन्होंने मैच को 23-21, 21-6 के अंतर से अपने नाम कर लिया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 26, 2025, 06:46 PM IST
PV Sindhu vs Kayolana Nalbantova: भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने पेरिस में वर्ल्ड चैंपियनशिप का शानदार आगाज किया है. उन्होंने बुल्गारिया की कालोयाना नलबांटोवा को सीधे गेमों में हराकर राउंड ऑफ 32 में प्रवेश किया. उन्होंने 40 मिनट के अंदर ही इस मुकाबले को जीत लिया. उन्होंने मैच में 23-21, 21-6 के अंतर से जीत दर्ज की.

शुरुआत में पिछड़ीं, फिर जीत लिया मैच

पहले गेम की शुरुआत में पिछड़ने वाली सिंधु ने अपनी प्रतिद्वंद्वी पर केवल 39 मिनट तक चले मैच में 23-21, 21-6 से दबदबा बनाया. शुरुआती गेम में 19 साल की नलबांटोवा ने पूर्व विश्व चैंपियन के खिलाफ ब्रेक तक 11-7 की बढ़त बना ली थी, जिसके बाद नलबांटोवा ने दो गेम पॉइंट बचाकर वापसी की. 30 साल की सिंधु ने अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए पहला गेम 23-21 से अपने नाम कर लिया इसके बाद दूसरे राउंड में मुकाबला एकतरफा रहा.

अगले राउंड में किससे भिड़ंत?

बता दें कि सिंधु के नाम वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5 मेडल हैं. मौजूदा टूर्नामेंट में उनकी नजरें खाते में एक मेडल जोड़ने पर होंगी. सिंधु की अगले राउंड में भिड़ंत हॉन्गकॉन्ग चीन की सलोनी समीरभाई मेहता या मलेशिया की करुपाथेवन लेत्शाना में से किसी एक से होगी. 

लक्ष्य सेन को मिली निराशा

25 अगस्त को लक्ष्य सेन वर्ल्ड नंबर-1 शी युकी से पहले दौर में हारकर चैंपियनशिप से बाहर हो गए. सेन ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन 54 मिनट तक चले मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी से 21-17, 21-19 से शिकस्त मिली. सेन को वर्ल्ड चैंपियनशिप में कठिन ड्रॉ में रखा गया था, जिसमें पहले राउंड में युकी का सामना उनके साथ था और उनके हाफ में कोडाई नाराओका, लोह कीन यू, ली शिफेंग और एलेक्स लेनियर जैसे खिलाड़ी भी थे.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

