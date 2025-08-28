4 साल में पहली बार... वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री-क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु, जीता लगातार दूसरा मैच

बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. उन्होंने मैच में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए दूसरे दौर में मलेशिया की करुपाथेवन लेत्शाना को हराया. 2021 के बाद यह पहला मौका है, जब सिंधु वर्ल्ड चैंपियनशिप के तीसरे दौर में पहुंची हैं. दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने एडिडास एरिना में दुनिया की 40वें नंबर की खिलाड़ी मलेशिया की करुपथेवन लेत्शाना को 43 मिनट में 21-19, 21-15 से हराया.

4 साल में पहली बार...

इस जीत के साथ सिंधु 2021 में क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के बाद पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप के तीसरे दौर में पहुंच गईं. 2019 की चैंपियन सिंधु 2022 और 2023 दोनों में दूसरे दौर में हारकर बाहर हो गई थीं. सिंधु को अगले दौर में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जहां उनका सामना दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी और मौजूदा चाइना ओपन चैंपियन वांग झी यी से होगा. सिंधु ने आखिरी बार 2022 में वांग को हराया था, लेकिन हाल के दो मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है.

पिछड़ने के बाद की दमदार वापसी

पीवी सिंधु ने बुल्गारिया की वर्ल्ड में 69वें नंबर की खिलाड़ी कालोयाना नलबांटोवा पर पहले दौर मोइन हराया था. उस मैच में सिंधु ने धीमी शुरुआत से उबरते हुए सीधे गेमों में मुकाबला जीत लिया था. लेत्शाना के खिलाफ सिंधु को एक बार फिर धीमी शुरुआत से उबरना पड़ा. भारतीय खिलाड़ी अपने मलेशियाई प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ पहले गेम में 3-9 और फिर 12-18 से पिछड़ रही थीं, जिनसे वह अपने करियर में पहली बार भिड़ रही थीं.

5 बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल विनर ने इसके बाद लगातार 6 अंक हासिल किए और फिर अपना पहला गेम पॉइंट हासिल किया. दूसरे गेम में सिंधु कहीं अधिक आश्वस्त दिखीं, उन्होंने रैलियों पर नियंत्रण रखा और गति बनाए रखी. 22 साल की लेत्शाना शुरुआती गेम में अपनी आक्रामक खेल शैली से सिंधु पर बनाए गए शुरुआती दबाव का फायदा उठाने में नाकाम रहीं. हालांकि, उन्होंने दूसरे गेम में वापसी की और गति बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन युवा मलेशियाई खिलाड़ी निर्णायक गेम तक नहीं पहुंच पाईं.