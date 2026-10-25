/फ्रेंच ओपन फाइनल में हारीं पीवी सिंधु: साउथ कोरिया की एन से-यंग ने खिताब जीता, 1998 का सूखा तोड़ने से चूकीं भारतीय स्टार

टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में सिंधु के थाईलैंड की सुपानिदा काटेथोंग के खिलाफ कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने जापान की रिको गुंजी और चीनी ताइपे की चिउ पिन-चियन को सीधे गेमों में हराकर आगे का सफर तय किया. एन से-यंग रविवार के फाइनल में 2026 में अपने शानदार 65-1 जीत-हार रिकॉर्ड के साथ उतरीं. फाइनल में जीत दर्ज करने के बाद उनका लगातार जीत का सिलसिला 50 मैचों तक पहुंच गया है. इस साल एन से-यंग का प्रदर्शन बेहद दबदबे वाला रहा है. उन्होंने 2026 में खेले गए लगभग सभी खिताबी मुकाबले जीते हैं. केवल ऑल इंग्लैंड ओपन ही ऐसा टूर्नामेंट रहा, जहां वह खिताब नहीं जीत सकीं. बाकी सभी फाइनल में जीत हासिल करते हुए उन्होंने महिला बैडमिंटन में अपना वर्चस्व कायम रखा है.