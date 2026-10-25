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फ्रेंच ओपन फाइनल में हारीं पीवी सिंधु: साउथ कोरिया की एन से-यंग ने खिताब जीता, 1998 का सूखा तोड़ने से चूकीं भारतीय स्टार

भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु बीडब्ल्यूएफ फ्रेंच ओपन (सुपर 750 टूर्नामेंट) का खिताब अपने नाम नहीं कर सकीं. उन्हें फाइनल मुकाबले में साउथ कोरिया की विश्व नंबर 1 खिलाड़ी एन से-यंग के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा.

Written ByRohit Raj
Published: Oct 25, 2026, 11:42 PM IST|Updated: Oct 25, 2026, 11:42 PM IST
फ्रेंच ओपन फाइनल में हारीं पीवी सिंधु: साउथ कोरिया की एन से-यंग ने खिताब जीता, 1998 का सूखा तोड़ने से चूकीं भारतीय स्टार
Image Credit: पीवी सिंधु

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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