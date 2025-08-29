छठे मेडल की टूटी आस... वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर हुईं पीवी सिंधु, क्वार्टर फाइनल में मिली हार
छठे मेडल की टूटी आस... वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर हुईं पीवी सिंधु, क्वार्टर फाइनल में मिली हार

भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु का BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 से सफर समाप्त हो गया है. क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया की पुत्री कुसुमा वर्दानी ने शिकस्त देकर सिंधु का मेडल जीतने का सपना तोड़ा.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 29, 2025, 06:52 PM IST
छठे मेडल की टूटी आस... वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर हुईं पीवी सिंधु, क्वार्टर फाइनल में मिली हार

PV Sindhu: भारतीय बैडमिंटन स्टार और दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु का BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में सफर समाप्त हो गया है. क्वार्टरफाइनल में उन्हें इंडोनेशिया की पुत्री कुसुमा वर्दानी ने एक रोमांचक मुकाबले में हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. इसके साथ ही सिंधु का छठा वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीतने का सपना भी टूट गया. बता दें कि सिंधु 2019 के बाद पहली बार इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही थीं. हालांकि, शानदार लय में दिख रहीं इस स्टार खिलाड़ी को बिना मेडल ही विदाई लेनी पड़ी.

कांटे की रही टक्कर

दुनिया की नौवें नंबर की शटलर वर्दानी और सिंधु के बीच इस मुकाबले में कांटे की टक्कर देखने को मिली. पीवी सिंधु के खिलाफ इंडोनेशियाई खिलाड़ी ने पहला गेम 21-14 से अपने नाम किया. हालांकि, दूसरे गेम में भारतीय शटलर ने दमदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की. पीवी सिंधु ने बेहतर प्रदर्शन किया और 21-13 से यह गेम अपने नाम कर लिया. इसके साथ ही मुकाबले जीतने की अपनी उम्मीदें भी जिंदा रखीं. निर्णायक गेम में कांटे की टक्कर देखने को मिली. हालांकि, वर्दानी ने अंत में बेहतरीन खेल दिखाते हुए बाजी मार ली. यह गेम वर्दानी ने 21-16 से नाम किया. इस जीत के साथ इंडोनेशियाई स्टार ने सेमीफाइनल में तो जगह बनाई ही है, साथ ही मेडल भी पक्का कर लिया.

छठे मेडल की टूटी आस

पीवी सिंधु अगर यह मुकाबले जीत जातीं तो उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप में छठा मेडल पक्का हो जाता. हालांकि, ऐसा नहीं हो सका. बता दें कि सिंधु वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5 मेडल जीत चुकी हैं. उन्होंने आखिरी बार 2019 में गोल्ड मेडल नाम किया था. इससे पहले सिंधु ने 2017 और 2018 में सिल्वर जीता था, जबकि 2013 और 2014 में यह भारतीय शटलर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाने में कामयाब रहीं. 2019 के बाद पहली बार पीवी सिंधु वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची थीं.

सिंधु ने दिखाया जबरदस्त फॉर्म

क्वार्टर फाइनल में हार से पहले पीवी सिंधु ने टूर्नामेंट में जबरदस्त खेल दिखाया. उन्होंने लगातार तीन मैच नाम कर जीत की हैट्रिक लगाई और मेडल जीतने की दावेदारी ठोकी. प्री क्वार्टर फाइनल में इस भारतीय शटलर ने दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी चीन की वांग झी यी को 21-19, 21-15 से धूल चटाई थी. सिंधु ने टूर्नामेंट का दमदार आगाज करते हुए अपना पहला मुकाबला सिर्फ 40 मिनट में ही जीत लिया था. उन्होंने बुल्गारिया की कालोयाना नलबांटोवा को सीधे गेमों में 23-21, 21-6 के अंतर से शिकस्त देकर अगले राउंड में प्रवेश किया.

