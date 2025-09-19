China Masters: दुनिया की नंबर-1 खिलाड़ी के सामने नहीं टिकीं पीवी सिंधु, 38 मिनट में ही बंध गया बोरिया बिस्तर
Advertisement
trendingNow12928580
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

China Masters: दुनिया की नंबर-1 खिलाड़ी के सामने नहीं टिकीं पीवी सिंधु, 38 मिनट में ही बंध गया बोरिया बिस्तर

China Masters Badminton 2025: भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का सफर चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में समाप्त हो गया है. शुक्रवार को शेनझेन में चाइना मास्टर्स सुपर 750 के क्वार्टरफाइनल में उन्हें वर्ल्ड नंबर 1 कोरिया की एन से यंग के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 19, 2025, 02:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

China Masters: दुनिया की नंबर-1 खिलाड़ी के सामने नहीं टिकीं पीवी सिंधु, 38 मिनट में ही बंध गया बोरिया बिस्तर

China Masters Badminton 2025: भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का सफर चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में समाप्त हो गया है. शुक्रवार को शेनझेन में चाइना मास्टर्स सुपर 750 के क्वार्टरफाइनल में उन्हें वर्ल्ड नंबर 1 कोरिया की एन से यंग के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा. यंग ने सिंधु को सीधे गेमों में हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का किया. दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु सिर्फ 38 मिनट में 14-21, 13-21 से हार गईं.

अपनी गलतियों से हारीं सिंधु

यह सिंधु की एन से यंग के खिलाफ लगातार आठवीं हार थी. इन आठ मुकाबलों में सिंधु सिर्फ एक गेम ही जीत पाई हैं, जो यंग के खिलाफ उनकी असहजता को दिखाता है. शुक्रवार का प्रदर्शन शेनझेन में सिंधु के पिछले मैचों के विपरीत था, जहां वह फॉर्म में और आक्रामक दिख रही थीं. पहले राउंड में भारतीय खिलाड़ी ने डेनमार्क की जूली डावाल जैकबसेन को सिर्फ 27 मिनट में 21-4, 21-10 से हराया था. इसके बाद उन्होंने प्री-क्वार्टरफाइनल में वर्ल्ड नंबर 6 पोर्नपावी चोचुवोंग पर 21-15, 21-15 की शानदार जीत दर्ज की थी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: ​वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्यों हार गए नीरज चोपड़ा? गोल्डन बॉय ने किया शॉकिंग खुलासा, परेशान हो जाएंगे फैंस

सेमीफाइनल में पहुंचने का इंतजार जारी

यंग के खिलाफ सिंधु जल्दबाजी में और गलतियां करती दिखीं. उन्होंने अपनी प्रतिद्वंद्वी की लय को तोड़ने की कोशिश में अनफोर्स्ड एरर के जरिए लगातार अंक दिए. इस हार का मतलब यह भी है कि 2025 में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर पर सिंधु का सेमीफाइनल में पहुंचने का इंतजार अभी भी जारी है. हाल के टूर्नामेंटों में बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद पूर्व विश्व चैंपियन के लिए शीर्ष रैंक वाले प्रतिद्वंद्वियों पर लगातार जीत हासिल करना अभी भी एक चिंता का विषय बना हुआ है.

ये भी पढ़ें: पिता की मौत... ग्राउंड पर ही रोने लगे थे वेलालागे, शॉक में मोहम्मद नबी, सामने आया इमोशनल Video

एन से यंग का शानदार फॉर्म

एन से यंग इस बीच एक और सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और अब उनका मुकाबला जापान की अकाने यामागुची और इंडोनेशिया की पी वार्डानी के बीच होने वाले क्वार्टरफाइनल की विजेता से होगा. टूर्नामेंट में अब तक यंग का प्रदर्शन बहुत प्रभावशाली रहा है. उन्होंने नात्सुकी निदाइरा पर 21-13, 21-13 की सीधी जीत के साथ शुरुआत की. दूसरे राउंड में उन्होंने 49 मिनट में मिया ब्लिचफेल्ट को 23-21, 21-14 से हराया. क्वार्टरफाइनल में सिंधु को हराने के बाद यंग अब सेमीफाइनल में यामागुची के खिलाफ अपनी लय को बनाए रखने की कोशिश करेंगी.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

PV Sindhubadminton

Trending news

आंखें मलते राहुल जो चाहें कर देते है पोस्ट... GEN Z वाले बयान पर कंगना ने दिया जवाब
Rahul Gandhi
आंखें मलते राहुल जो चाहें कर देते है पोस्ट... GEN Z वाले बयान पर कंगना ने दिया जवाब
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
Supreme Court Hearing adjourned Delhi riots case
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
Terrorist Rafiq Sheikh Arrested
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
Watch: भावनगर के जौहरी ने दिखाया अपना जौहर, बना डाली PM मोदी के तस्वीर वाली अंगूठी
PM Modi
Watch: भावनगर के जौहरी ने दिखाया अपना जौहर, बना डाली PM मोदी के तस्वीर वाली अंगूठी
सड़क धंसने से जम्मू-कश्मीर में थमी जिंदगी, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन
Katra Banihal special train
सड़क धंसने से जम्मू-कश्मीर में थमी जिंदगी, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन
दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर नहीं की सुनवाई, 22 सितंबर तक स्थगित
Supreme Court Hearing Delhi riots case
दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर नहीं की सुनवाई, 22 सितंबर तक स्थगित
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
Himachal Weather
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
PM Modi Birthday Gifts E-Auction
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
durga puja
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
DNA
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
;