China Masters: दुनिया की नंबर-1 खिलाड़ी के सामने नहीं टिकीं पीवी सिंधु, 38 मिनट में ही बंध गया बोरिया बिस्तर

China Masters Badminton 2025: भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का सफर चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में समाप्त हो गया है. शुक्रवार को शेनझेन में चाइना मास्टर्स सुपर 750 के क्वार्टरफाइनल में उन्हें वर्ल्ड नंबर 1 कोरिया की एन से यंग के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा. यंग ने सिंधु को सीधे गेमों में हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का किया. दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु सिर्फ 38 मिनट में 14-21, 13-21 से हार गईं.

अपनी गलतियों से हारीं सिंधु

यह सिंधु की एन से यंग के खिलाफ लगातार आठवीं हार थी. इन आठ मुकाबलों में सिंधु सिर्फ एक गेम ही जीत पाई हैं, जो यंग के खिलाफ उनकी असहजता को दिखाता है. शुक्रवार का प्रदर्शन शेनझेन में सिंधु के पिछले मैचों के विपरीत था, जहां वह फॉर्म में और आक्रामक दिख रही थीं. पहले राउंड में भारतीय खिलाड़ी ने डेनमार्क की जूली डावाल जैकबसेन को सिर्फ 27 मिनट में 21-4, 21-10 से हराया था. इसके बाद उन्होंने प्री-क्वार्टरफाइनल में वर्ल्ड नंबर 6 पोर्नपावी चोचुवोंग पर 21-15, 21-15 की शानदार जीत दर्ज की थी.

सेमीफाइनल में पहुंचने का इंतजार जारी

यंग के खिलाफ सिंधु जल्दबाजी में और गलतियां करती दिखीं. उन्होंने अपनी प्रतिद्वंद्वी की लय को तोड़ने की कोशिश में अनफोर्स्ड एरर के जरिए लगातार अंक दिए. इस हार का मतलब यह भी है कि 2025 में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर पर सिंधु का सेमीफाइनल में पहुंचने का इंतजार अभी भी जारी है. हाल के टूर्नामेंटों में बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद पूर्व विश्व चैंपियन के लिए शीर्ष रैंक वाले प्रतिद्वंद्वियों पर लगातार जीत हासिल करना अभी भी एक चिंता का विषय बना हुआ है.

एन से यंग का शानदार फॉर्म

एन से यंग इस बीच एक और सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और अब उनका मुकाबला जापान की अकाने यामागुची और इंडोनेशिया की पी वार्डानी के बीच होने वाले क्वार्टरफाइनल की विजेता से होगा. टूर्नामेंट में अब तक यंग का प्रदर्शन बहुत प्रभावशाली रहा है. उन्होंने नात्सुकी निदाइरा पर 21-13, 21-13 की सीधी जीत के साथ शुरुआत की. दूसरे राउंड में उन्होंने 49 मिनट में मिया ब्लिचफेल्ट को 23-21, 21-14 से हराया. क्वार्टरफाइनल में सिंधु को हराने के बाद यंग अब सेमीफाइनल में यामागुची के खिलाफ अपनी लय को बनाए रखने की कोशिश करेंगी.