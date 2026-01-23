Advertisement
Hindi Newsखेल-खिलाड़ीपीवी सिंधु ने दिग्गज स्टार साइना नेहवाल को दी बधाई, रिटायरमेंट नोट में कह डाली ये बातें

पीवी सिंधु ने दिग्गज स्टार साइना नेहवाल को दी बधाई, रिटायरमेंट नोट में कह डाली ये बातें

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने अपनी सीनीयर प्रतिद्वंद्वी साइना नेहवाल को उनके संन्यास पर भावभीनी शुभकामनाएं दीं. सिंधु ने सोशल मीडिया पर भारतीय बैडमिंटन में साइना के योगदान को स्वीकार करते हुए उनकी जमकर तारीफ की.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 23, 2026, 06:11 PM IST
Pv Sindhu- Saina Nehwal
Pv Sindhu- Saina Nehwal

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने अपनी सीनीयर प्रतिद्वंद्वी साइना नेहवाल को उनके संन्यास पर भावभीनी शुभकामनाएं दीं. सिंधु ने सोशल मीडिया पर भारतीय बैडमिंटन में साइना के योगदान को स्वीकार करते हुए, बैडमिंटन की सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक बनने के उनके प्रयासों की सराहना की. बता दें कि साइना नेहवाल ने अपने शानदार करियर को अलविदा कह दिया है. हालांकि उन्होंने आधिकारिक तौर पर संन्यास की घोषणा नहीं की, लेकिन एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि उन्होंने लंबे समय से चली आ रही चोटों के कारण खेलना बंद कर दिया है. 

ओलंपिक चैंपियन
पीटीआई से पॉडकास्ट में बात करते हुए साइना ने कहा “मैंने दो साल पहले खेलना छोड़ दिया था. मुझे वास्तव में लगा कि मैंने अपनी मर्जी से इस खेल में प्रवेश किया और अपनी मर्जी से ही इसे छोड़ा, इसलिए इसकी घोषणा करने की कोई जरूरत नहीं थी,” “अगर आप अब और खेलने में सक्षम नहीं हैं, तो बस बात खत्म। यह ठीक है.” साइना ने अपने करियर का अंत एक ओलंपिक पदक और दो विश्व चैंपियनशिप पदकों के साथ किया, जिसमें 2015 में रजत और 2017 में कांस्य पदक शामिल हैं. साइना के अंतिम प्रमुख खिताबों में से एक, 2019 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब था, जो उन्होंने फाइनल में पीवी सिंधु को हराकर जीता था। सिंधु के खिलाफ साइना का रिकॉर्ड बेहतर था, चार मुकाबलों में से तीन में उन्होंने जीत हासिल की थी.

भारत की शान
साइना की सफलता ऐसे दौर में मिली जब भारतीय महिला एथलीटों को सीमित बुनियादी ढांचे, अवसर और विश्वास का सामना करना पड़ रहा था. लंदन 2012 ओलंपिक में कांस्य पदक से लेकर सुपर सीरीज सर्किट में लगातार पोडियम पर पहुंचने तक, उनकी हर उपलब्धि ने उम्मीदों की सीमाओं को आगे बढ़ाया. उन्होंने भारतीय बैडमिंटन को पहचान, व्यावसायिकता और आत्मविश्वास दिलाया, जिससे खेल व्यवस्था को उनकी उपलब्धियों के अनुरूप विकसित होना पड़ा.

साइना के नक्शे कदम पर सिंधू
शायद उनकी सबसे बड़ी विरासत उस पीढ़ी में निहित है जिसे उन्होंने प्रेरित किया।.पीवी सिंधु, जिन्होंने आगे चलकर ओलंपिक पदक और विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता, ने अक्सर साइना द्वारा उनके लिए बनाए गए मार्ग को स्वीकार किया है. सिंधु का उदय कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि साइना द्वारा स्थापित मानक की निरंतरता थी - यह इस बात का प्रमाण था कि भारतीय खिलाड़ी वैश्विक मंच पर निरंतर उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं.

