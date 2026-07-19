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जापान में सिंधु का 'विजय शंखनाद', यामागुची को उन्हीं के घर में हराकर रचा इतिहास, 7 सालों में सबसे बड़ी जीत

PV Sindhu Wins Maiden Japan Open Title: पीवी सिंधु ने रविवार को टोक्यो में अकाने यामागुची को हराकर अपना पहला जापान ओपन खिताब जीता. इस ऐतिहासिक जीत के साथ उन्होंने 19 महीने का खिताबी सूखा भी खत्म किया.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 19, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 10:47 AM IST
जापान में सिंधु का 'विजय शंखनाद', यामागुची को उन्हीं के घर में हराकर रचा इतिहास, 7 सालों में सबसे बड़ी जीत
Image Credit: पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीता.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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