FIFA World Cup 2026 Qatar vs Switzerland Live: फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप B के मैच में कतर का सामना स्विट्जरलैंड से हो रहा है. यह मैच कैलिफोर्निया के सैन फ्रैंसिस्को बे एरीया स्टेडियम में खेला जा रहा है. स्विट्जरलैंड ने मैच में बढ़त हासिल कर ली है. उसके लिए 17वें मिनट में ब्रेल एम्बोलो ने पेनल्टी पर गोल किया.
ग्रुप बी में कतर और स्विट्जरलैंड के अलावा सह-मेजबान कनाडा और बोस्निया एंड हर्जेगोविना की टीम भी है. इन दो टीमों के बीच मुकाबला हो चुका है और दोनों ने उस मैच में एक-एक गोल दागे थे. इस तरह मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ. कनाडा और बोस्निया एंड हर्जेगोविना के खाते में 1-1 अंक हैं.
ब्रेल एम्बोलो बड़े टूर्नामेंट के स्टार हैं. उन्होंने स्विट्जरलैंड के लिए लगातार चार बड़े टूर्नामेंट में गोल किए हैं. इससे पहले एम्बोलो ने यूरो 2020, वर्ल्ड कप 2022 और यूरो 2024 में गोल दागे थे. अब वर्ल्ड कप 2026 में भी उनके नाम एक गोल हो गया है.
कतर: महमूद अबुनादा, पेड्रो मिगुएल, इस्सा लाए, जसीम गाबेर, अयूब अलौई, होमाम अहमद, बौआलेम खौखी (कप्तान), असीम मादिबो, एडमिलसन जूनियर, अकरम अफीफ, यूसुफ अब्दुरिसाग.
स्विट्जरलैंड: ग्रेगोर कोबेल, निको एल्वेदी, मैनुअल अकांजी, रिकार्डो रोड्रिगेज, डेनिस जकारिया, रेमो फ्रूलर, ग्रैनिट जाका (कप्तान), मिशेल एबिशर, ब्रेल एम्बोलो, डैन एनडोये, रूबेन वर्गास.