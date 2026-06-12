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Qatar vs Switzerland Live: कतर के खिलाफ स्विट्जरलैंड ने किया पहला गोल, हाफटाइम तक मैच में 1-0 से आगे

FIFA World Cup 2026 Qatar vs Switzerland Live: फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप B के मैच में कतर का सामना स्विट्जरलैंड से हो रहा है. यह मैच कैलिफोर्निया के सैन फ्रैंसिस्को बे एरीया स्टेडियम में खेला जा रहा है. स्विट्जरलैंड ने मैच में बढ़त हासिल कर ली है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 14, 2026, 01:14 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 01:45 AM IST
Qatar vs Switzerland Live: कतर के खिलाफ स्विट्जरलैंड ने किया पहला गोल, हाफटाइम तक मैच में 1-0 से आगे
Image Credit: कतर बनाम स्विट्जरलैंड फीफा वर्ल्ड कप 2026 मैच. Picture Credit- ScreenGrab

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Rohit Raj

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एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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