Rafael Nadal on Lionel Messi: खेल जगत के दो सबसे महान और दिग्गज खिलाड़ियों के बीच का आपसी सम्मान किसी से छिपा नहीं है. फुटबॉल के 'जादूगर' लियोनल मेसी (Lionel Messi) और टेनिस के 'किंग ऑफ क्ले' राफेल नडाल (Rafael Nadal) ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर ली हैं. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अल्जीरिया के खिलाफ ऐतिहासिक हैट्रिक लगाने वाले अर्जेंटीना के कप्तान मेसी ने खुलासा किया है कि उनके इस जादुई प्रदर्शन के पीछे राफेल नडाल की एक डॉक्यूमेंट्री का बहुत बड़ा हाथ था. मेसी के इस बड़े बयान के बाद अब खुद राफेल नडाल ने फुटबॉल के इस महान खिलाड़ी को एक बेहद खास संदेश भेजा है.
टेनिस के सर्वकालिक महान खिलाड़ी राफेल नडाल मेसी की तारीफ किए बिना खुद को रोक नहीं पाए. उन्होंने इंस्टाग्राम पर मेसी की तस्वीर और उनके बयान को शेयर करते हुए लिखा, 'थैंक यू लियो, वर्ल्ड कप के लिए तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं.'
दरअसल, अल्जीरिया के खिलाफ ऐतिहासिक मुकाबले के बाद मिक्स्ड जोन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए 38 साल के लियोनल मेसी ने मैच से पहले के अपने रूटीन का एक दिलचस्प राज खोला था. मेसी ने बताया था कि, 'मुझे फुटबॉल खेलना बेहद पसंद है और बचपन से ही यह मेरा जुनून रहा है. जब मैं अच्छा महसूस करता हूं, तो अपना सब कुछ मैदान पर झोंक देता हूं. मैच से ठीक पहले हम सभी राफेल नडाल पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज देख रहे थे. मैं खुद को उनसे कई मायनों में जोड़कर देखता हूं. हम दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि मैं भी हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता हूं.'
कंसास सिटी में खेले गए इस मुकाबले में लियोनल मेसी ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का 200वां मैच खेलते हुए अल्जीरियाई डिफेंस की धज्जियां उड़ा दीं और अर्जेंटीना को 3-0 से एकतरफा जीत दिलाई थी. मेसी ने मैच के 17वें मिनट में पहला गोल दागा, जिसके बाद उन्होंने 60वें और 76वें मिनट में दो और गोल करके अपनी ऐतिहासिक हैट्रिक पूरी की थी.
38 साल के मेसी फीफा वर्ल्ड कप में सबसे अधिक उम्र में हैट्रिक जमाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने. इससे पहले यह रिकॉर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो (33 साल की उम्र में हैट्रिक) के नाम था. इतना ही नहीं, मेसी के नाम वर्ल्ड कप इतिहास में अब कुल 16 गोल हो गए हैं, जिसके साथ उन्होंने जर्मनी के दिग्गज मिरोस्लाव क्लोस के सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप गोल के सर्वकालिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. वर्तमान में अर्जेंटीना की टीम वर्ल्ड कप के ग्रुप J (Group J) में टॉप पर बनी हुई है और अगले सोमवार को ऑस्ट्रिया के खिलाफ होने वाले मुकाबले को जीतकर वे नॉकआउट चरण में अपनी जगह पक्की करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे.
लियोनल मेसी और राफेल नडाल दोनों का ही खेल करियर चोटों, दर्द और असफलताओं से लड़कर शीर्ष पर पहुंचने की एक बेमिसाल कहानी रहा है. मेसी ने साल 2015 और 2016 में चिली के खिलाफ लगातार दो कोपा अमेरिका फाइनल हारने के बाद निराशा में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास तक ले लिया था, लेकिन उन्होंने वापसी की और 2021 में कोपा अमेरिका, 2022 में कतर वर्ल्ड कप और फिर 2023 व 2024 में लगातार खिताब जीतकर अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना को दुनिया की सबसे सफल टीम बना दिया. मेसी अपने फुटबॉल करियर का छठा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं. पिछले वर्ल्ड कप में मेसी ने अर्जेंटीना के साथ पहली बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, जिसे वह इस बार दोहराना चाहेंगे.
वहीं राफेल नडाल की बात करें तो उन्होंने भी 38 साल की उम्र तक टेनिस खेला और 22 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए. जबकि मेसी आठ बार बैलन डी'ओर (साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी) अवॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं. राफेल नडाल का पूरा करियर गंभीर चोटों और 'मुलर-वाईस सिंड्रोम' जैसी दुर्लभ पैर की बीमारी से जूझते हुए बीता. पेनकिलर्स के अत्यधिक इस्तेमाल के चलते उनकी आंतों तक में छेद हो गए थे, लेकिन उनके इसी जुझारूपन ने उन्हें 22 ग्रैंड स्लैम खिताब तक पहुंचाया और वह साल 2024 में टेनिस इतिहास के दूसरे सबसे सफल खिलाड़ी के रूप में रिटायर हुए.