PKL 2025: देवांक दलाल के ऐतिहासिक प्रदर्शन भी फेल.. गुजरात जायंट्स का चला जादू, बंगाल को रौंदा

PKL-12: प्रो कबड्डी लीग में बंगाल वारियर्स और गुजरात जायंट्स के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली. रोमांचक मुकाबले में गुजरात की टीम ने बंगाल को 7 पाइंट्स से रौंदा. एक तरफ से देवांक दलाल का ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने को मिला तो दूसरी तरफ से गुजरात के राकेश ने बंगाल के जबड़े से जीत छीन ली. देवांक ने 25 प्वाइंट लेकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बावजूद टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा है.

40-47 से हारी बंगाल

बंगाल को गुजरात के खिलाफ 40-47 से हार का सामना करना पड़ा है. इस मैच में बंगाल के देवांक ने सबसे ज्यादा 25 प्वाइंट लिए. देवांक अब पीकेएल इतिहास के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने लगातार तीन मैचों में 20 या उससे ज्यादा प्वाइंट हासिल किए हैं. लेकिन उनका प्रदर्शन गुजरात के लिए राकेश ने 18 पाइंट्स के आगे फीका पड़ गया. राकेश के मैच विनिंग प्रदर्शन के दम पर गुजरात ने मुकाबले में बाजी मार ली.

10वें नंबर पर गुजरात

गुजरात जायंट्स ने भले ही इस मुकाबले में जीत दर्ज की है, लेकिन पिछले 11 मैच में गुजरात की यह तीसरी जीत है. अब ये टीम 6 अंक के साथ पाइंट्स टेबल में 10वें नंबर पर पहुंच गई है. वहीं, बंगाल वॉरियर्स को 10 मैचों में सातवीं हार के बाद 11वें नंबर पर खिसक गई है. विजेता गुजरात जायंट्स ने इस मुकाबले के पहले हाफ में तूफानी शुरुआत की. पांचवें मिनट में राकेश के छह प्वाइंट के दम पर गुजरात जायंट्स ने बंगाल को ऑलआउट करके स्कोर को 10-2 का कर दिया.

15वें मिनट तक बंगाल के कब्जे में था मैच

गेम के 15वें मिनट तक बंगाल के कब्जे में मुकाबला था. इस दौरान बंगाल के पास 26-7 की विशाल लीड थी. लेकिन मैच के 17वें मिनट में खेल में जान आई जब बंगाल को पहला टैकल प्वाइंट मिला. इसके साथ ही गुजरात जायंट्स ने 19 प्वाइंट की लीड लेकर 31-12 के स्कोर के साथ पहले हाफ की समाप्ति की. दूसरे हाफ के शुरू होने के बाद गुजरात ने दो और सुपर टैकल करके बंगाल को बड़ी हार की ओर धकेल दिया. 26वें मिनट तक गुजरात 37-17 से आगे थी. लेकिन बंगाल ने लगातार प्वाइंट लेकर 30वें मिनट में गुजरात को ऑलआउट कर दिया. अब गुजरात की लीड घटकर 14 प्वाइंट की रह गई थी और उसका स्कोर को 39-25 का था.

आखिरी 10 मिनट में बदला खेल

अंतिम 10 मिनटों के खेल में में भारी बदलाव दिखा और गुजरात की लीड घटने लगी थी. गुजरात की टीम 37वें मिनट तक 44-34 से आगे थी. जायंट्स ने अंतिम मिनटों में गुजरात जायंट्स ने अपनी लीड को कायम रखते हुए बंगाल वॉरियर्स को 47-40 से हराकर इस सीजन की अपनी तीसरी जीत दर्ज कर ली.