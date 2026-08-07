Football: 'यह आपदा की तैयारी है...', AIFF के फैसले पर भड़के रंजीत बजाज, ठुकराया अंडर-15 टीम के मैनेजर का पद

Indian Football: मिनर्वा एकेडमी के मालिक रंजीत बजाज ने अपनी नियुक्ति के कुछ ही घंटों बाद भारतीय अंडर-15 फुटबॉल टीम के मैनेजर का पद ठुकरा दिया है. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बजाज को टीम मैनेजर नियुक्त किया था. उसने बिबियानो फर्नांडीस को मुख्य कोच के पद पर बरकरार रखा था. इसके बाद से ही विवाद बढ़ गया था.
बजाज हाल के दिनों में AIFF के सबसे मुखर आलोचकों में से एक रहे हैं और वे देश में जमीनी स्तर (ग्रासरूट) पर खेल के विकास के बड़े समर्थक रहे हैं. हालांकि, बजाज ने अपनी फुटबॉल शैली और बिबियानो की शैली के बीच बड़े अंतर को इस इस्तीफे की मुख्य वजह बताया है.
सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में बजाज ने कहा, ''उन्होंने मुझे पत्र भेजकर बताया कि मुझे मैनेजर नियुक्त किया गया है, लोग मुझे बधाई दे रहे हैं लेकिन मैं बहुत नाखुश हूं.'' उन्होंने इसे महासंघ द्वारा किया गया "सबसे खराब काम" करार दिया. बजाज के अनुसार, बिबियानो की 'लो-ब्लॉक काउंटर-अटैकिंग' शैली और उनकी अपनी 'हाई-प्रेस' शैली पूरी तरह से अलग हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि अलग-अलग विचारधाराओं वाले लोगों को एक साथ लाना "तबाही की तैयारी" है.
बजाज ने स्पष्ट किया कि उनकी और कोच की सोच एक जैसी नहीं है, इसलिए साथ काम करने का कोई मतलब नहीं है. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि उनके इस फैसले का बिबियानो से कोई व्यक्तिगत लेना-देना नहीं है और टीम तथा कोच को उनका पूरा समर्थन रहेगा. बजाज ने कहा कि वह बिबियानो के काम का सम्मान करते हैं, लेकिन अलग-अलग दृष्टिकोण के कारण यह प्रोजेक्ट सफल नहीं हो सकता.
बजाज ने AIFF पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उनके पास कोई 'ट्रेबल चैंपियन' होता, तो वे उसे नियुक्त करते, लेकिन कोई विकल्प न होने पर उन्होंने अपने सबसे बड़े आलोचक को चुना. उन्होंने जोर देकर कहा कि वे अपनी "वर्ल्ड क्लास टीम" और प्रक्रियाओं के दम पर जीतते हैं और इस संतुलन में बदलाव करना टीम के लिए नुकसानदायक होगा. उन्होंने यह भी कहा कि टूर्नामेंट से महज दो महीने पहले इस तरह के बदलाव करने का कोई तर्क नहीं है और यह बहुत देरी से उठाया गया कदम है.