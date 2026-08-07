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Football: 'यह आपदा की तैयारी है...', AIFF के फैसले पर भड़के रंजीत बजाज, ठुकराया अंडर-15 टीम के मैनेजर का पद

Indian Football: रंजीत बजाज ने भारतीय अंडर-15 फुटबॉल टीम के मैनेजर का पद ठुकरा दिया है. उन्होंने बिबियानो फर्नांडीस के साथ काम करने को "तबाही की तैयारी" बताया है. जानें क्यों मिनर्वा एकेडमी के मालिक ने AIFF के इस बड़े फैसले को मानने से इनकार किया.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 07, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 09:16 PM IST
Football: 'यह आपदा की तैयारी है...', AIFF के फैसले पर भड़के रंजीत बजाज, ठुकराया अंडर-15 टीम के मैनेजर का पद
Image Credit: मिनर्वा एकेडमी के मालिक रंजीत बजाज.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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