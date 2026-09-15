/हॉकी इंडिया लीग का होगा कमबैक: खेल मंत्री ने रोडमैप तैयार करने का दिया आदेश, फ्रेंचाइजी मालिकों के साथ हुई स्पेशल मीटिंग

सूत्रों के मुताबिक मनसुख मांडविया को इस लीग से जुड़ी चिंताओं के बारे में जानकारी दी गई, सूत्र ने कहा, "खेल मंत्री ने सभी हितधारकों से मुलाकात की और उन्हें HIL से जुड़ी चिंताओं के बारे में बताया गया. उन्होंने HI अधिकारियों को लीग की वित्तीय व्यवहार्यता और स्थिरता सुनिश्चित करने की योजना पर काम करने का निर्देश दिया. मंत्री ने HI से यह भी कहा कि HIL को फिर से शुरू करने की व्यापक योजना तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया जाना चाहिए. समिति में हॉकी इंडिया और फ्रेंचाइजी के दो-दो प्रतिनिधि और खेल मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल होगा."