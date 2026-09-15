/हॉकी इंडिया लीग का होगा कमबैक: खेल मंत्री ने रोडमैप तैयार करने का दिया आदेश, फ्रेंचाइजी मालिकों के साथ हुई स्पेशल मीटिंग

खेल मंत्री मनसुख मांडविया हॉकी इंडिया लीग की फिर से शुरुआत करने के लिए एक्शन में आ चुके हैं. पिछले साल वित्तीय स्थिरता और फ्रेंचाइजियों की भागीदारी के चलते ये लीग चिंता का विषय बनी हुई थी, लेकिन अब खेल मंत्रालय रोडमैप तैयार करने के लिए एक्शन में आ चुका है. खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इसके लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन करने के निर्देश दे दिए हैं. मंत्रालय के सूत्रों ने PTI को बताया कि मांडविया ने हॉकी इंडिया के अधिकारियों और HIL फ्रेंचाइजी के प्रतिनिधियों के साथ एक स्पेशल मीटिंग भी की.
सूत्रों के मुताबिक मनसुख मांडविया को इस लीग से जुड़ी चिंताओं के बारे में जानकारी दी गई, सूत्र ने कहा, "खेल मंत्री ने सभी हितधारकों से मुलाकात की और उन्हें HIL से जुड़ी चिंताओं के बारे में बताया गया. उन्होंने HI अधिकारियों को लीग की वित्तीय व्यवहार्यता और स्थिरता सुनिश्चित करने की योजना पर काम करने का निर्देश दिया. मंत्री ने HI से यह भी कहा कि HIL को फिर से शुरू करने की व्यापक योजना तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया जाना चाहिए. समिति में हॉकी इंडिया और फ्रेंचाइजी के दो-दो प्रतिनिधि और खेल मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल होगा."
सूत्र ने आगे बताया, "मंत्री ने हितधारकों को प्राथमिकता के आधार पर लीग के गवर्नेंस मॉडल, वित्तीय मॉडल और संरचना पर काम करने का निर्देश दिया. समिति से कहा गया है कि वह समयबद्ध तरीके से मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपे." इस मीटिंग में हैदराबाद तूफान, वेदांता कलिंगा लांसर्स, JSW सूरमा हॉकी क्लब, शाची बंगाल टाइगर्स, ALP पाइपर्स, JK सीमेंट्स और नई बेंगलुरु फ्रेंचाइजी मालिकों ने भाग लिया था.
पिछले साल HIL को सात साल के बाद दोबारा शुरू किया गया था. लेकिन वित्तीय स्थिरता ने इस लीग को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया. हालांकि, अब इस लीग का फ्यूचर ब्राइट करने की तैयारी शुरू हो चुकी है. लगभग एक घंटे तक चली इस बैठक में खेल सचिव और भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के महानिदेशक हरि रंजन राव, TOPS के CEO NS जोहल और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए.