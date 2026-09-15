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हॉकी इंडिया लीग का होगा कमबैक: खेल मंत्री ने रोडमैप तैयार करने का दिया आदेश, फ्रेंचाइजी मालिकों के साथ हुई स्पेशल मीटिंग

हॉकी इंडिया लीग का कमबैक फिर से होने जा रहा है. पिछले साल से ही लीग वित्तीय स्थिरता और फ्रेंचाइजी की भागीदारी को लेकर चिंताओं के चलते सवालों के घेरे में थी. खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने फ्रेंचाइजी मालिकों के साथ स्पेशल मीटिंग की और फिर से रोडमैप तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Sep 15, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 12:18 PM IST
हॉकी इंडिया लीग का होगा कमबैक: खेल मंत्री ने रोडमैप तैयार करने का दिया आदेश, फ्रेंचाइजी मालिकों के साथ हुई स्पेशल मीटिंग
Image Credit: Hockey India

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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