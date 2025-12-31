नए साल पर रियल मैड्रिड को तगड़ा झटका, स्टार फुटबॉलर बुरी तरह चोटिल, महीनेभर बाद होगी वापसी

नए साल का आगाज में कहीं खुशी तो कहीं गम दिख रहा है. फुटबॉल जगत पर नजर डालें तो रियल मैड्रिड को नए साल पर तगड़ा झटका लगा है. आखिरी दिन खबर आई कि इस टीम के फॉरवर्ड किलियन एम्बाप्पे अगले कुछ मैच नहीं खेल सकेंगे. उन्हें इंजरी क चलते लगभग 3 हफ्तों तक बाहर रहना पड़ सकता है. एम्बाप्पे के बाएं घुटने में चोट लगी है.

स्पेनिश क्लब ने बुधवार को उनकी चोट की पुष्टि की.

फिट होने की क्या है टाइमलाइन

स्पेनिश क्लब ने बताया कि फ्रेंच सुपरस्टार के घुटने में मोच आ गई है. फ्रेंचाइजी ने किलियन एम्बाप्पे के फिट होने की कोई टाइमलाइन नहीं बताई है. क्लब ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बयान जारी करते हुए कहा, 'रियल मैड्रिड मेडिकल सर्विसेज ने किलियन एम्बाप्पे के टेस्ट किए, जिसमें उनके बाएं घुटने में मोच का पता चला है। उनकी प्रोग्रेस पर नजर रखी जाएगी.'

कब तक हो सकती है वापसी?

मशहूर फ्रांसीसी दैनिक खेल समाचार पत्र ल'इक्विप के अनुसार, एम्बाप्पे कम से कम तीन हफ्तों तक उपलब्ध नहीं रहेंगे. एम्बाप्पे कई हफ्तों से घुटने के लैटरल लिगामेंट की दिक्कत से परेशान थे. बुधवार सुबह किए गए एमआरआई में चोट का पता चला, जिसके लिए इलाज और आराम की जरूरत है. चोट की वजह से, फ्रेंच स्टार ने बुधवार को मैड्रिड में साल के आखिरी ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं ले सके.

शानदार फॉर्म में हैं एम्बाप्पे

एम्बाप्पे शानदार फॉर्म में हैं. ऐसे में इस खिलाड़ी की चोट रियल मैड्रिड के लिए एक बड़ा झटका है. फ्रेंच स्टार ने 2025 में मैड्रिड के लिए 59वां गोल करते हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साल में सर्वाधिक गोल करने के क्लब रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. एम्बाप्पे, जो 2024 में पेरिस सेंट-जर्मेन (पीएसजी) से मैड्रिड में शामिल हुए थे. उन्होंने इस सीजन में मैड्रिड के लिए 29 गोल दागे हैं, जिसमें ला लीगा में सर्वाधिक 18 गोल शामिल हैं. उनकी गैरमौजूदगी नए साल में रियल मैड्रिड के प्रदर्शन असर डाल सकती है क्योंकि साल के आखिर में एक छोटे ब्रेक के बाद मैच जारी हैं. रियल मैड्रिड अपना अगला मैच रविवार को खेलेगा. रियल मैड्रिड 8 जनवरी को जेद्दा में होने वाले सुपरकप के दूसरे सेमीफाइनल में अपने शहर के विरोधी एटलेटिको मैड्रिड से खेलेगा. एम्बाप्पे के पास फिट होने के लिए बहुत कम समय है. ऐसे में फैंस को उनके खेलने पर संशय है.