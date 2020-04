बबीता फोगाट के ट्वीट पर ज्वाला गुट्टा ने जताया ऐतराज, बयान वापस लेने की दी सलाह

नई दिल्ली: पूर्व भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा (Jwala Gutta) ने रेसलर से राजनेता बनी बबीता फोगाट (Babita Phogat) से भारत में कोरोना वायरस को फैलाने को लेकर दिए गए अपने बयान को वापस लेने को कहा है. 2010 राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता ज्वाला ने कहा, "माफ करें बबीता, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यह वायरस जाति या धर्म को देखता है. मैं आपसे अपना बयान वापस लेने का अनुरोध करती हूं."

Sorry babita I don’t think this virus sees race or religion..I request you to take back ur statement ...we are sportspersons who represented our great nation which is secular and so beautiful...when we win all these people have celebrated us and our wins as their own!!

